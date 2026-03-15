Wissen, das bewegt: Techtextil und Texprocess Foren stärken globale Textilindustrie mit zukunftsweisendem Programm

Geopolitische Umbrüche, digitaler Wandel durch KI und regulatorische Vorgaben ordnen globale Märkte und Wertschöpfungsketten neu. Die Techtextil und Texprocess Foren greifen diese Dynamiken auf und bringen zukunftsweisende Strategien auf die Bühne. Ein internationales Programme Committee kuratierte beide Foren und wählte Beiträge mit hohem Innovationsgrad, Praxisbezug und strategischer Relevanz aus. Das vielfältige Programm schlägt die Brücke zwischen Innovation und praktischer Anwendung und fördert den Austausch mit führenden Expert*innen zu aktuellen Entwicklungen und Best Practices. „Zukunftsfähigkeit entsteht nicht im Alleingang. Sie braucht starke Partnerschaften, weltweite Netzwerke und den offenen Dialog über neue Technologien, Strategien und Geschäftsmodelle. Die Techtextil und Texprocess Foren bündeln diese Expertise, geben Orientierung und vernetzen branchenübergreifend relevante Akteur*innen, um die Zukunft der Textilindustrie aktiv zu gestalten“, so Sabine Scharrer, Director Brand Management Technical Textiles & Textile Processing.

Techtextil Forum: textile Expertise zwischen KI und biosbasierten Materialien

Ob Bau, Mobilität, Raumfahrt oder Apparel: Technische Textilien treiben zahlreiche Industrien voran. Über vier Messetage hinweg beleuchtet das Techtextil Forum (Halle 9.1) zentrale Innovationsfelder – von smarten Textilien über Hochleistungsmaterialien bis zu zirkulären Recyclinglösungen. So demonstriert beispielsweise Michael Lau (Terrot) in seinem Fachbeitrag, wie KI-gestützte Fehlerfrüherkennung in der Rundstrickerei Effizienz steigert und Produktionsprozesse stabilisiert. Das Potenzial integrierter textiler Sensorsysteme zur strukturellen Überwachung technischer Membranen verdeutlicht Huang Le Xuan (TU Dresden). Rahel Heesemann (ITA RWTH Aachen) präsentiert biobasierte Alternativen zu PFAS-haltigen Beschichtungen und Augusta Silva (CITEVE) zeigt auf, wie sich biobasierte Druckpastenreste vollständig in neue Ressourcen wandeln lassen. Jörg Schreiber (Dienes) beleuchtet in seinem Vortrag das Nassspinnen als Schlüsseltechnologie für regenerierte Fasern und geschlossene Materialkreisläufe.

Texprocess Forum: geballte Processing-Kompetenz für die Branche

Wie lassen sich textile Verarbeitungsabläufe effizienter, digitaler und nachhaltiger gestalten? Und welche Potenziale bieten KI-gestützte Systeme und neue Design-Tools? Das Texprocess Forum (Halle 8.0) bündelt Zukunftsthemen der textilen Verarbeitung. Im Fokus stehen durchgängige Prozessketten, digitale Integration, Automatisierung sowie intelligente und nachhaltige Produktionslösungen. Damit liefert das Texprocess Forum Entscheidungsgrundlagen für Investitionen in zukunftsfähige Strategien – und bietet Austausch mit führenden Industriepartnern und Verbänden. So demonstriert Angelika Menther (Style3D/Assyst) mit einem 3D- und KI-basierten End-to-End-Ansatz, wie sich die Produktentwicklung vollständig digital abbilden lässt. Automatisierung als Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit thematisieren unter anderem Michael Mayr (Silana GmbH) und Michael Müller (Robotextile GmbH). Ihre Lösungen für automatisiertes Nähen und den Einsatz von Robotik steigern Produktivität, Qualität und Skalierbarkeit. Wie integrierte Systeme Datensilos aufbrechen, zeigt Elena Arkhipova (Optitex) mit einem Beitrag zur durchgängigen Verbindung von Design, Schnittentwicklung und Produktion. Marina Linning (Dürkopp Adler) ergänzt dies mit einem Vortrag zu einheitlichen UI-Lösungen, die komplexe Prozesse vereinfachen und Effizienz in der Bekleidungsfertigung steigern.

Mit den Econogy Talks und geführten Econogy Tours liefern beide Foren zudem gezielt Angebote und Wissensformate zu ressourcenschonenden Strategien, innovativen Technologien, effizienten Produktionsansätzen und nachhaltigen Materialkonzepten. Das ganze Content-Programm ist im Eventkalender online zu finden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.techtextil.messefrankfurt.com und unter www.texprocess.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt/Foto: Thomas Fedra