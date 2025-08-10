Zuhause zur Ruhe kommen: ADA Mindfull Living als Einladung zum Innehalten

INNEHALTEN Und wo klappt zur Ruhe kommen besser als zuhause? Auch wenn es hieroftmals laut und trubelig ist, so ist es gleichzeitig der Ort auf der Welt, andem wir wirklich loslassen und ganz wir selbst sein können. Ein Ort, der Geborgenheit schenkt und Raum für Achtsamkeit schafft. Genau hier setzt das Wohnkonzept von ADA an: Mindful Living mit Möbeln, die nicht nur gutaussehen, sondern guttun.

Mit sanften Formen, natürlichen Farben und durchdachtem Komfort ist ALIKA das perfekte Beispiel für diese Vision. Mit ihrer modularen Bauweise und dem klaren Designfügt sie sich mühelos in verschiedenste Wohnwelten ein – ob als gemütliche Rückzugsecke oder offener Mittelpunkt des Familienlebens.

Die großzügige Sitzfläche und optional integrierte Relaxfunktionen laden dazu ein, einfach mal liegenzubleiben. Jedes Detail – vom fein strukturierten Stoff bis zu den individuell wählbaren Füßen – ist auf langlebige Qualität und Alltagstauglichkeit ausgelegt. Gefertigt in Europa entsteht so ein Möbelstück, das nicht nur gut aussieht, sondern sich richtig anfühlt. ALIKA ist ein Stück zuhause.

Damit das Innehalten auch direkt klappt, haben wir euch 6 einfache Yoga-Posen herausgesucht – ideal für zwischendurch und euren kleinen Moment der Achtsamkeit im Alltag:

Kindhaltung (Balasana) Ein Moment völliger Hingabe

Der Rücken entspannt, der Atem wird tiefer – ideal zum Ankommen und Loslassen.

Drehung im Schneidersitz (leichte Ardha-Matsyendrasana-Variante)

Sanfte Drehung aus dem Schneidersitz: mobilisiert die Wirbelsäule und dehnt die seitliche Rumpfmuskulatur

Katze-Kuh (Marjaryasana/Bitilasana)

Ein fließender Wechsel zwischenBewegung und Atem – ideal für den Start in den Tag oder nach langem Sitzen.

Seitbeuge im Sitzen (Parighasana-Variante)

Wie im Bild: Sanfte Seitbeugeim Schneidersitz – öffnet die Flanken, bringt Weite in Schultern und Herz.

Totenstellung (Savasana)

Einfach liegen. Einfachatmen. Einfach sein. Manchmal ist das alles, was wir brauchen.

Nackendehnung im Schneidersitz

Sanfte Dehnung mit zur Seite geneigtem Kopf: löst Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ada.at

Quelle: ADA