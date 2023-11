800 Jahre Betriebstreue bei VOGLAUER: ein Grund zum Feiern

Anerkennung und Dank für die langjährige Betriebszugehörigkeit, die im Durchschnitt 32 Jahre beträgt, erhielten 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Gala am 13.10.2023 von Geschäftsführer Peter Grünwald und Vertretern der Gesellschafterfamilien Gschwandtner, Zwilling und Spannberger. Neben diesen Ehrungen wurde ebenso den 11 Pensionistinnen und Pensionisten gedankt, die im letzten Jahr den wohlverdienten Ruhestand angetreten haben! Zur Ehrung waren auch die Ehe- oder Lebenspartner geladen da diese ebenfalls einen wichtigen Beitrag leisten.

„Unser Betriebsarzt Dr. Viktor Schwab wurde nach 40 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Ein engagierter und professioneller Betriebsarzt, wie Dr. Schwab es war, ist von großer Bedeutung, da er nicht nur die physische Gesundheit der Mitarbeiter im Auge hatte, sondern auch als Vertrauensperson für Privates. Voglauer dankt ihm für seine Arbeit und seinen Einsatz für das Wohlbefinden der Mitarbeiter und die Sicherheit am Arbeitsplatz“, so Geschäftsführer Peter Grünwald.

Einen hohen Stellenwert in der VOGLAUER-Familie genießt auch die Lehrlingsausbildung. Speziell die Lehre mit Matura wird besonders gefördert. Im Rahmen der Mitarbeitergala konnte den Lehrlingen für die abgeschlossene Ausbildung gratuliert werden. „Wir wissen um die Bedeutung von zuverlässigen, leistungsstarken und flexiblen Mitarbeitern in Zeiten des Wandels. Langjährige Erfahrung, Fachkompetenz und Leistungsstärke sichern den Unternehmenserfolg. Geschäftsführer Peter Grünwald Bürgermeister, Landtagsabgeordneter Ing. Johann Schnitzhofer, der Vizepräsident der Arbeiterkammer Salzburg Othmar Danninger und der Innungsmeister KommR Herbert Sigl gaben der Veranstaltung den offiziellen, feierlichen Rahmen. In den Ansprachen wurde das hohe Engagement von VOGLAUER in den Bereichen Wirtschaft, Umwelt und Soziales

besonders gewürdigt.

Die Jubilare von Voglauer

Quelle: Voglauer