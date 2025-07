90 Jahre Bauwerk Parkett

Der Zürcher Ernst Göhner (1900-1971) war ein Visionär, der seinerzeit die Baubranche mit zahlreichen Unternehmungen revolutionierte. Er standardisierte, normierte und vereinfachte die Produktion von Bauprodukten, wo immer es möglich war. Der Schweizer Wirtschaftspionier optimierte mit seinen Ideen die Herstellung von Türen, Fenstern, Küchen – sogar von ganzen Häusern. Auch die Parkettfertigung nahm er sich vor und patentierte 1935 einen «aus Holzstücken zusammengesetzten Belag für Fussböden oder Wände» und entwickelte es zur Serienreife: Das industriell gefertigte Mosaik-Parkett oder Klötzli-Parkett war geboren. Die Lösung ist das ikonische Erstprodukt von Bauwerk Parkett, das noch heute im Portfolio geführt wird.

Seither erforscht, entwickelt und fertigt Bauwerk Parkett mit grosser Leidenschaft innovative wie ästhetische Parkettlösungen von hervorragender Qualität. Über die Jahrzehnte hat Bauwerk Parkett als Innovationstreiber die Branche schon mehrfach wesentlich mitgestaltet und revolutioniert und expandierte dementsprechend über die folgenden Jahrzehnte. Das Unternehmen entwickelte und vertrieb dabei nicht nur Parkett, sondern viele Jahre auch die Maschinen zur industriellen Produktion von Parkett in alle Welt. Im Jahr 1984 wurde der 1 Mio. Quadratmeter Parkett ausgeliefert und heute werden allein in der Schweiz jährlich rund zwei Millionen Quadratmeter Bauwerk Parkett verlegt.

«Parkett ist mehr als nur ein Boden» , betont Patrick Hardy, seit 2022 CEO der Bauwerk Group. «Es bringt Wärme und Natur in den Raum und prägt die gesamte Innengestaltung wie kein anderes Element. Nur Parkett gelingt es, unser Wohlbefinden und das gesamte Raumklima so positiv zu beeinflussen. Zudem ist jede Diele, die unsere Werke verlässt, ein Unikat – das perfekte Zusammenspiel von Schweizer Ingenieurskunst und der Kraft der Natur.»

Bauwerk Group kann sich heute mit Stolz als Weltmarkführerin für nachhaltiges Qualitätsparkett bezeichnen. Mit den drei branchenführenden Marken Bauwerk Parkett, BOEN und Somerset Hardwood Flooring und mit rund 1.600 Mitarbeitenden weltweit, zählt die Gruppe zu den führenden Unternehmen der Holzbodenbranche. Die Produktionsstandorte liegen in der Schweiz, Litauen, Kroatien und in den USA.

Meilensteine der Produktentwicklung

Das Herz der Bauwerk Group schlägt noch heute in St. Margrethen, unweit des Bodensees direkt an der schweizerisch-österreichischen Grenze. Hier befinden sich das Kompetenzzentrum und der schweizerische Produktionsstandort, an dem über 60 Prozent des Bauwerk Parkett Sortiments mit Leidenschaft, Zuverlässigkeit und Präzision hergestellt werden. Bereits Anfang der 1950er Jahre wurde in St. Margrethen der Bereich Forschung & Entwicklung gegründet, der bis heute die treibende Kraft für Innovation ist. Und das kontinuierliche Streben nach immer besseren Lösungen hat über die Jahrzehnte etliche Innovationen hervorgebracht:

Historische Aufnahme vom Unternehmenssitz in St. Margrethen um 1960

Im Jahr 1957 führte Bauwerk Parkett den ersten Dispersionskleber ein, um die Verarbeiter vor den schädlichen Dämpfen des damals üblichen Bitumenklebers zu schützen. Wohngesundheit ist seither zentrales Element der Produktentwicklung und Firmenphilosophie. Im Jahr 1976 bringt Bauwerk Parkett das erste 2-Schicht-Fertigparkett auf den Markt – eine Weltneuheit und bis heute zentraler Bestandteil des Sortiments von Bauwerk Parkett. 2007 führt Bauwerk Parkett die moderne HDF-Technologie auf dem Parkettmarkt ein. Parkettböden mit HDF-Unterlage kombinieren eine hohe Leistungsfähigkeit und andauernde Formstabilität mit einem minimalen Verbrauch an Holzressourcen. Weitere technische Entwicklungen, wie die innovative B-Protect® Oberfläche setzten immer wieder neue Massstäbe in der Branche.

Blick in die Produktion im Jahr 1967

Heute wird vieles in der Produktion automatisiert. In St. Margrethen wird noch immer über 60 Prozent des Bauwerk Parkett Sortiments mit Leidenschaft, Zuverlässigkeit und Präzision hergestellt

Hochwertige Gestaltung, grosse Sortimentsbreite und Sonderlösungen