ADA Möbelwerke: aus Liebe zum Handwerk

Natürlich, hochwertig, langlebig – dafür steht die Marke ADA AUSTRIA premium des oststeirischen Familienunternehmens ADA. Seit über 60 Jahren wird hier echte Handwerkskunst gelebt und mit einem feinen Gespür für die Bedürfnisse der Menschen verbunden. Leidenschaft für die Möbelfertigung und viel Liebe zum Detail fließen in jedes Möbelstück mit ein. Ressourcenschonend und aus natürlichen Materialien hergestellt entsprechen sie dem gewachsenen Bewusstsein für unsere Verantwortung gegenüber Natur und Umwelt. Geprüfte Textilien und Hölzer aus nachhaltiger, ökologischer Forstwirtschaft gehören für ADA zur Philosophie. Bei den Bezugsstoffen legt das Unternehmen besonderen Wert auf die Strapazierfähigkeit, daher werden für die Herstellung der Möbel ausschließlich Stoffe verwendet, die im Scheuertourentest über der Norm liegen und für Langlebigkeit stehen. ADA hat auch nachhaltige Stoffe ins Sortiment aufgenommen, wobei alte Materialien eingesammelt und wiederverwertet werden. So werden beispielsweise PET-Flaschen recycelt und durch die gewonnenen Fasern in einem Bezugsstoff neu verarbeitet. Ein anderer Stoff beschreibt hingegen den Kreislauf von Kleidungsstücken. Dabei wird aus alter Kleidung Garn für neue Bezugsstoffe hergestellt. Auch Holz wird nicht nur sorgfältig ausgewählt, sondern unter Einbeziehung aller Möglichkeiten zum Schutz der Umwelt verarbeitet. In den Möbelstücken befinden sich im sichtbaren Bereich sowie in der Konstruktion hochwertig ausgewählte Materialien, die für die hochgeschätzte Langlebigkeit verantwortlich sind. Durch die jahrzehntelange Produktion von Massivholzteilen stehen Technologien zur Verfügung, die eine effiziente Nutzung des Rohstoffs und eine individuelle Umsetzung der Kundenwünsche ermöglichen.

Sitzgruppe Talara, ADA AUSTRIA premium

Nachhaltigkeit ist für den österreichischen Hersteller ein wichtiges Thema. Deshalb werden die Möbel der Marke ADA AUSTRIA premium auch heimisch gefertigt. Höchste Präzision und Sorgfalt kommen bei der Entstehung der Qualitätsmöbel zum Einsatz – dabei ergänzen sich ein hoher Handarbeitsteil und modernste Fertigungstechnologien perfekt. Das Ergebnis sind individuelle Stücke mit außergewöhnlichem Charme. Neben Natürlichkeit und Handwerk spielt heute auch die Herkunft eine Rolle. Denn heimische Produkte geben Sicherheit. Wer ein Möbel von ADA AUSTRIA premium hat, weiß genau, dass die hohe Qualität durch streng kontrollierte Richtlinien sichergestellt wird. Die Auszeichnung des Produktsortiments mit dem „Goldenen M“ sowie der OEKO-Tex Standard für Matratzen unterstreichen dies. Zudem können individuelle Anforderungen auf Wunsch abgestimmt und umgesetzt werden. Das alles schafft Vertrauen und verleiht dem Möbelstück einen besonderen Wert.

Sitzgruppe Helsinki, ADA AUSTRIA premium

Sitzgruppe Sacramento, ADA AUSTRIA premium

Bett Stella Alpina, ADA AUSTRIA premium

Bett Castell, ADA AUSTRIA premium

Bett Grand Nobile, ADA AUSTRIA premium

Quelle: ADA