ADA Möbelwerke: Unternehmensmeldung Vorstand

Einvernehmlich und respektvoll haben sich die ADA Möbelwerke und Robert Fizimayer verständigt, die Zusammenarbeit ab sofort zu beenden. „Wir danken Herrn Fizimayer für sein großes Engagement und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute”, so Aufsichtsratsvorsitzender Christian Derler. Robert Fizimayer war insbesondere an zahlreichen Maßnahmen zur strategischen Entwicklung und zur digitalen Ausrichtung des Unternehmens beteiligt. Die Bereiche Produktion, IT, Marketing, Einkauf und Projektmanagement, die bislang von Robert Fizimayer geführt wurden, gehen in die Verantwortung des etablierten Vorstandsduos Gerhard Vorraber und Michael Wibmer über.

Gerhard Vorraber und Michael Wibmer

„Gerade in Zeiten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbruchs sind starke Persönlichkeiten für den Erfolg eines Unternehmens wesentlich. Mit Gerhard Vorraber und Michael Wibmer haben wir einen Vorstand, der ADA mit konsequenter Zielorientierung in die Zukunft führt und zugleich verantwortungsbewusst auf die Interessen der Mitarbeiter blickt”, betont Derler. Vorstandssprecher Vorraber, verantwortlich für die Bereiche Sales und Entwicklung, sowie Vorstand Wibmer, verantwortlich für Finanzen und HR, haben maßgeblich zur Entwicklung des Unternehmens zu einem der führenden europäischen Polstermöbelhersteller beigetragen. Beide sind dem Aufsichtsrat und der Eigentümerfamilie seit vielen Jahren verbunden. Das Familienunternehmen setzt in Zukunft auf eine noch engere Zusammenarbeit zwischen dem Vorstandsduo und der ersten Führungsebene, damit der strategische Weg weiterhin selbstbewusst und erfolgreich beschritten wird.

In 65 Jahren hat sich ADA zu Österreichs größtem Polstermöbelhersteller entwickelt und steht auch international für höchste Qualität und Verlässlichkeit. Langjährige, vertrauensvolle Partnerschaften prägen die Beziehung zum Handel. Der Familienbetrieb ist sowohl in seiner Heimat Anger als auch in den ungarischen und rumänischen Standorten fest verwurzelt. Als größter Arbeitgeber in den Regionen steht das Management zu seinen sozialen Werten und ist sich seiner Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden bewusst.

