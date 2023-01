ALC-AWARD Wieder ein „Flügel“ für Speedmaster

Am Mittwoch, den 18. Jänner 2023 wurden im Rahmen einer feierlichen Gala in der Marx-Halle in Wien bereits zum 24. Mal die besten Unternehmen Österreichs geehrt. Veranstaltet wird der Business-Award von der Tageszeitung „Die Presse“ und den Partnern KSV1870 sowie PwC Österreich.

Der ALC-Award wird deshalb als so besonders angesehen, weil er nicht von einer Jury vergeben wird, sondern auf zahlenbasierten Bewertungen über einen Zeitraum von drei Jahren beruht. Gezählt werden einerseits Wachstumsfaktoren und andererseits Liquiditätsfaktoren. Insgesamt fließen zehn Leistungskennzahlen in das System ein.

Die Firma Speedmaster hat sich über die Jahre kontinuierlich von einer Bau- und Möbeltischlerei zum hochmodernen Produzenten von Möbelteilen entwickelt und beliefert mittlerweile mehr als 22.000 Betriebe der Möbelbranche in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Südtirol. „Der jährliche Neukundenzulauf und die Intensivierung der Zusammenarbeit mit bestehenden Kunden liegen dieser Entwicklung zugrunde“, sagt Geschäftsführer Günther Schweiger. Speedmaster ist der ideale Partner für das Tischlerhandwerk, wenn es um die rasche und zuverlässige Lieferung von Möbelteilen nach Maß geht. Für die Zukunft setzt Speedmaster auch auf neue digitale Lösungen. Ein neuer Internetshop steht kurz vor dem Rollout.

WKÖ-Präsident Harald Mahrer, Verkaufsleiter Markus Hiemetsberger und Geschäftsführer Günther Schweiger sowie Commerzbank-Großkunden-Leiter Gerald Sittner

Weitere Informationen finden Sie unter www.speedmaster.at

Quelle: Speedmaster /Foto: Peroutka/Die Presse