Arbeiten ohne Grenzen: Sedus’ LOOKBOOK zeigt, wie Europas Kreative die urbane Arbeitslandschaft persönlich und vielseitig gestalten

„In dem neuen LOOKBOOK zeigen wir authentisch, wie sich die Arbeitswelt weiterentwickelt,“ sagt Ernst Holzapfel, Leiter Marketing der Sedus Stoll AG. „ Wir haben zehn Arbeitsplätze in Europa besucht. Diese ganz individuell gestalteten Arbeitsräume spiegeln wunderbar den neuen ‚work.life,style‘ wider, den Sedus mit seinen Produktlösungen auch unterstützt.“

Arbeiten in einem einzigartigen Wohlfühlambiente

sedus LOOKBOOK Klaus Haare Cologne

Gerade in Großstädten bilden sich durch kreative, kulturell bedingte Impulse neue hybride Arbeitsformen, die nicht unterschiedlicher zu einem klassischen Büro sein könnten. Das LOOKBOOK geht diesen Strömungen nach: In den Rubriken „Facets of Work”, „Home Office Stories”, “Extraordinary Places to Work” und “New Era of Seating” veranschaulicht Sedus, dass Arbeitsplätze so vielfältig wie die Berufe und die Menschen sind, die sie ausüben. Die geführten Interviews erklären, wie sich die Arbeitswelt kontinuierlich weiterentwickelt und die Grenzen zwischen Privat- und Berufsleben neu definiert werden. Eins offenbaren die Gespräche aber auch: Der Wohlfühlfaktor ist heute am Arbeitsplatz unverzichtbar geworden.

Sedus LOOKBOOK krisenchat.de Berlin

Die komplette erste Ausgabe des LOOKBOOK finden Sie hier: Moderne Arbeitswelten gestalten: Einblicke in die Vielfalt der europäischen Kreativarbeit

