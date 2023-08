area30 2023 – Zukunftsweisend und mit starkem Format

Das zentrale Businessevent area30 während der Küchenmeile A30 wird ein unvergleichliches Branchenhighlight: Vom 16. bis 21. September haben aktuell 200 Aussteller und Marken und damit mehr als jemals zuvor gebucht. Neben den Präsentationen mit Produkten und Dienstleistungen, die impulsgebend für die Branche sind, werden zahlreiche Sonder- und Begleitveranstaltungen die Fachbesucher und Entscheider aus der ganzen Welt in ihren Bann ziehen. Die „innovation area“ mit einem hochkarätigen Vortragsprogramm auf der „Stage“, dem Küchen-Entertainment „Deutschland kocht“ oder der von Future+You kuratierten Materialausstellung – für jeden der Messegäste ist im diesjährigen Küchenherbst in Löhne garantiert Unvergessliches dabei.

Natürlich stehen auf der area30 neben Kommunikation und Netzwerken erfolgreiche Geschäfte und perfektes Matchmaking an vorderster Stelle. Diesem Anspruch genügt das erfolgreiche B2B-Event seit seiner Gründung . Neben den bereits berichteten Themenbereichen “Elektrogeräte” und “Wasser” zeigt 2023 die Ausstellerzusammensetzung eine interessante und mit Blick auf die fortschreitende Digitalisierung der Küchenbranche entscheidende Entwicklung:

Der Bereich Dienstleistung und IT wächst überproportional – bisher haben sich rund 15 Unternehmen dieses Segments für eine Messeteilnahme entschieden. Dabei sind über Deutschland hinaus bekannte Namen: Cyncly (Compusoft), Dein-Konfigurator, e-Opus, Garantiemax, Gräbert, Kitchen-Advisor, Küchen-Atlas, Meisterdesk, Plaza Digital, SHD, Snag Tal, Softronik und andere mehr.

Albrecht Arenz, Chef und Gründer des Software-Entwicklers Dein-Konfigurator, ist bereits voller Vorfreude: „Endlich Messe! Wir freuen uns riesig auf den konzentrierten Kontakt zu unseren Kunden. Sich im persönlichen Gespräch auszutauschen und die Neuheiten sowie Erweiterungen hoch verdichtet und live in Messeatmosphäre zu präsentieren – wir warten nur darauf. Los geht’s!”

Frank Pohl, Geschäftsführer SHD, bringt seine Begeisterung so auf den Punkt: „Für uns ist die area30 das Messehighlight des Jahres …“.

„innovation area“ und Vorträge als Mehrwert

Parallel dazu ist die von Messeveranstalter Trendfairs GmbH (München) neu entwickelte „innovation area“ besonders erwähnenswert, die speziell auf innovative, zukunftsweisende und fortschrittliche Themen zugeschnitten ist. Das neue Konzept sorgt für einen perfekten Auftritt vor Fachpublikum. Diese smarte Art einer Messepräsenz werden die Firmen Axregio, Elleci, Exposicam, Future+You, Häcker Küchen, KEK, KWC Group, OCO, Ozonos, die bereits genannte Plaza Digital Innovation & Communication, die SEB-Steuerberatung sowie das Thomas Beck Studio nutzen.

„Online-Marketing, künstliche Intelligenz, ChatGPT – all‘ dies sind Entwicklungen, über die alle sprechen. Doch wie genau profitiert die Küchenbranche davon? Wir helfen weiter und nutzen die ‚innovation area‘ als optimale Möglichkeit, um einem Fachpublikum aus Küchenstudios, Herstellern und Verbänden unsere einzigartige Online-Marketingplattform vorzustellen“, erklärt Katharina Epple, Projektmanagerin Marketing & Sales von Axregio, die Motivation ihres Unternehmens am Engagement an der „innovation area“ auf der area30.

Doch das neu kreierte Format bietet noch viel mehr: Die in der innovation area integrierte „Bar“ ist der ideale ‚place-to-be‘ zum Netzwerken, und auf der „Stage“ werden über alle Messetage hinweg impulsgebende, informative Fachvorträge und Events geboten. Von Messesamstag bis Montag dabei ist beispielsweise der nicht nur aus dem Privat-TV bekannte Starkoch Carsten Dorhs aus Remagen. ‚Ran an die Töpfe‘ heißt es für ihn und die Hobbyköche aus dem Finale des Fernseh-Kochspektakels „Deutschland kocht“ in Löhne. Neben der Koch-Challenge wird die Weiterentwicklung dieser Kochshow vorgestellt: Denn „Deutschland kocht“ wird immer mehr zu einer Plattform für Endkunden, Handel und Industrie, die mit einer starken Endkundenmarke das Thema Kochen und Küche ganzheitlich positioniert.

Dies ist nur ein Teil der auf der „Stage“ anstehenden Highlights: Beispielsweise die NKBA, die US-amerikanische Branchenorganisation für Küche und Bad, die den letzten Messetag auf der „innovation area“ mit Insider-Tips zum gelungenen Markteinstieg in den USA dominieren wird. Ebenfalls zu Messeausklang darf auch die erste öffentliche Präsentation zur „Swiss Interior Expo 2024“ mit Spannung erwartet werden – Michael Rambach, Gründer und Gesellschafter des Messeveranstalters Trendfairs, lüftet dann sicherlich manche ‚Geheimnisse‘ dieses neuen Messeformats zu Küche und Einrichten in der Schweiz.

Natürlich werden auch viele der Aussteller der „innovation area“ mit außergewöhnlichen Rednern und originellen Themen auf der „Stage“ ihr Publikum überraschen. Erwähnt werden soll insbesondere der neue Trendfairs-Kooperationspartner Future+You GmbH & Co. KG aus dem ostwestfälischen Petershagen. Die Designagentur hat wegweisende Vorträge und Expertentalks zur Zukunft der Küchenindustrie vorbereitet, in denen die Themen künstliche Intelligenz, smarte Küchenplanung, Zirkularität oder Verschiebung der Märkte beleuchtet werden. Unabhängig von diesen Gesprächsrunden auf der area30-Bühne kuratiert Future+You als Supporter für nachhaltige Innovationsprozesse und Produktentwicklungen auf dem Messegelände in Löhne erstmals eine physische ‚Bibliothek‘ mit nachhaltigen und zirkulären Materialien für die Küchenbranche.

Facts & figures: die area30 auf einen Blick

Produktgruppen

Abfallsysteme, Accessoires, Akustik, Arbeitsplatten, Armaturen, Badmöbel, Bänke, Dienstleistungen, Dunstabzüge, Elektrohausgeräte, Esszimmermöbel, Fachpresse, Hauswirtschaftsraum, Innenausbau, Institutionen / Verbände, Kooperationspartner, Küchenmöbel, Licht, Medien und Verlage, Möbel, Nischenrückwände, Outdoorküchen, Outdoormöbel, Smart Home, Software / IT, Spülen, Stühle, Tische, Zubehör, Zulieferer.

Termin

16. bis 21. September 2023

