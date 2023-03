„Austria Gütezeichen für Möbel“ ADA Möbelwerke – ausgezeichnete Qualität mit Brief und Siegel

Gerhard Vorraber, Vorstand bei ADA freut sich über die Verleihung des Austria Gütezeichens

Ein Statement für „made in Austria“. Die ADA Möbelwerke stehen seit mehr als 60 Jahren für Qualität, Nachhaltigkeit und Komfort und gehören bereits seit Jahrzehnten zu den führenden Polstermöbel-, Betten- und Matratzenproduzenten in Europa. Der hohe Anspruch an Präzisionsarbeit in Manufaktur-Qualität, innovativem Design, erlesenem Handwerk und moderner Hightech wurde jetzt mit dem „Austria Gütezeichen für Möbel“ honoriert. Damit setzt der Premium-Hersteller ein klares Statement für österreichische Produkte.

Was steckt dahinter? Auf Initiative der Österreichischen Möbelindustrie wurde 2021 die „Güterichtlinie Möbel“ überarbeitet und ein neues Siegel geschaffen, das neben dem „traditionellen“ Austria Gütezeichen heimische Möbel mit überdurchschnittlicher Qualität kennzeichnet. Das offizielle Zertifikat garantiert, dass die Produkte auf einem Niveau gefertigt werden, das über den gesetzlichen Anforderungen liegt und die Hersteller über 50 Prozent Wertschöpfung in Österreich generieren. Laufende Überprüfungen durch unabhängige, staatlich autorisierte Prüfstellen sichern eine kontinuierliche und stabile Qualität.

Für den Endverbraucher bedeutet das: Ehrlichkeit, Transparenz und Sicherheit – erkennbar auf einen Blick. Deshalb wird das „Austria Gütezeichen Möbel“ der ÖQA („Österreichische Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Qualität“) zukünftig beim Möbelkauf eine immer wichtigere Rolle spielen, denn es gibt dem Kunden Sicherheit in puncto Qualität, Material und Verarbeitung. Davon ist man auch bei ADA überzeugt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ada.at

Quelle: ADA