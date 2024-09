Avitana: “aira Luce” – optimale Beleuchtung plus saubere Raumluft in fantastischem Design

Designleuchte und Plasmafilter-Raumlüfter in einem: die ‚aira Luce‘ als ovale Hängelampe

Plasmafiltersysteme dienen der Luftreinigung und säubern diese bis zu 98 Prozent von Gerüchen aller Art, sie eliminieren Viren, Pollen, Bakterien und Allergene. Deren Wirksamkeit und Gesundheitsverträglichkeit lässt Hersteller Avitana GmbH (Herford) kontinuierlich wissenschaftlich von unabhängigen, anerkannten Instituten überwachen. Durch geringen Energieverbrauch und Betriebskosten, insbesondere im Umluftverfahren, dürfen Plasmafilter für sich eine hohe Umweltverträglichkeit in Anspruch nehmen. Dazu gehört auch deren praktische Wartungsfreiheit und Recycelbarkeit.

Plasmafiltersysteme kommen originär in Muldenlüftern und Dunstabzugshauben zum Einsatz – sind also Komponenten bzw. in Verbindung mit Luftleitungssystemen und Motoren wichtige Bauteile hochwertiger Fertigprodukte. Mit Entwicklung des ‚aira Trio‘ mit bereits integriertem Lüfter hatte Avitana daher einen ersten Schritt in Richtung smarter Komponentenkombination getan. Nun kommt mit ‚aira Luce‘ auf dieser technischen Plattform konsequenterweise das erste High-End-Produkt auf den Markt, zeigt auf der „area30“ sein attraktives Design und seine unglaubliche Einsatzvielfalt.

Das stilvolle, neue Produkt verbindet die Aufgabe „Räume beleuchten“ mit „Luft reinigen“ auf einzigartig elegante Weise. Rund oder oval deckenhängend oder als Wandleuchte ist ‚aira Luce‘ einerseits ein stimmungsvolles, ästhetisches Mehrzweck-Leuchtmittel, andererseits ein probates, dezent ‚verstecktes‘ Einrichtungstool zur Erzeugung sauberer, frischer Raum- bzw. Atemluft.

‚aira Luce‘ wird derzeit in den Gehäusefarben Schwarz, Weiß, Silber oder Bronze angeboten. Als Ausstattungsoptionen stehen künftig die integrierte Licht-Farbwahl, Dimmbarkeit und die Einbindung in Smart-Home-Systeme zur Verfügung. Die LED-Lichtleistung bei einer Farbe von 3.000 Kelvin beträgt 21 (rund: deckenhängend oder Wand) bzw. 26,5 Watt (oval: deckenhängend). Die Plasmafilter-Leistungsaufnahme liegt bei 8 bzw. 10 Watt bei einem Gebläsedurchsatz von 200 m³ pro Stunde.

Als Deckenleuchtmittel ist ‚aira Luce‘ über eine Dreifach-Seilbefestigung bis 1,5 Meter höhenverstellbar. Der Lichtaustritt mit 10 mm Breite erfolgt über ein 12 mm schmales umlaufendes Band. Die Topfhöhe des zentralen Plasmafilterteils beträgt 71 mm, die Höhe des Leuchtbands 56 mm. Als runde Leuchte hat das System einen Außendurchmesser von 600 mm – als Wandleuchte ist diese Version von aira Luce innerhalb des Leuchtbands mit einem 500 mm durchmessenden Spiegelglas verblendet. Die Länge der zwei Leuchtbänder in der ovalen Variante kann weitgehend von Kunden bestimmt werden; der Rundungsradius an den Enden beläuft sich auf 250 mm.

Perfekt positioniert in einer modernen Einbauküche: direkt über dem Kochfeld gibt ‚aira Luce“ optimales Arbeitslicht, saugt Gerüche bzw. Wrasen auf und gibt nach oben die gereinigte Raumluft wieder ab

Zum Einsatz empfiehlt sich das neue System sowohl für private wie geschäftliche Wohn-, Arbeits- bzw. Lebensbereiche, für Apotheken oder Arztpraxen, für Raucherlounges oder überall dort, wo exzellentes Raumdesign, optimale Beleuchtung und saubere Luft erwünscht und gesucht ist. ‚aira Luce‘ ist die ideale Lösung für alle Kunden, die keine Kompromisse bei Stil, Ergonomie, Hygiene und Effizienz eingehen möchten.

Raumsituation in einem Einzelhandelsgeschäft, in welchem ‚aira Luce‘ die Raumluft hygienisch filtert und für umfassende Ausleuchtung aller Waren sorgt

Weitere Informationen finden Sie unter www.avitana.de

Quelle: AVITANA