Baumpatenschaft: HAILO ermöglicht Anpflanzung von weiteren 3.000 Bäumen in Burbach

v.l.n.r.: Stephan Müller (HAILO), Christopher Förster, Burbacher Waldgenossenschaft, Elmar Wulf, verantwortlicher Förster, Josef Mitterfellner, Waldgenossenschaft Burbach, Wolfgang Kretz (HAILO) und HAILO-Geschäftsführer Jörg Lindemann

Das Unternehmen mit dem roten Punkt engagiert sich im Rahmen einer Baumpatenschaft dafür, dass der Wald seine klimaschützende Rolle auch in Zukunft erfüllen kann. Die Aufforstung erfolgte in Burbach, nahe dem Unternehmenssitz in Haiger. Elmar Wulf vom örtlichen Forstzweckverband ist verantwortlicher Förster für die Waldgenossenschaft Burbach und hat die Aufforstung betreut: „Bereits im März 2022 haben wir mit Unterstützung von HAILO auf einer Fläche von etwa 1,5 Hektar über 11.000 Bäume gepflanzt – etwa 9.500 Rotbuchen, 1.000 Bergahornbäume und 750 Vogelkirschen. Es freut uns, dass HAILO in diesem Jahr erneut 3.000 Bäume finanzierte, die im Frühjahr gepflanzt werden konnten.“

Nachhaltigkeit als unternehmerischer Wert und Auftrag