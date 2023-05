Begros Mitglieder Kempf & Sommerlad besiegeln strategische Zusammenarbeit mit Cyncly

Die Begros Mitglieder Möbel Kempf aus Aschaffenburg und Möbelstadt Sommerlad aus Gießen haben eine strategische Zusammenarbeit mit Cyncly (Compusoft) besiegelt. Bei den beiden Begros Filialisten bleibt derzeit im Bereich Software kaum ein Stein auf dem anderen. Heißt konkret: sowohl die bisher eingesetzte Warenwirtschaft MHS als auch die Küchenplanungssoftware werden durch zukunftsweisende Lösungen ersetzt. Warum stellt dieser Schritt eine Zeitenwende in der Möbelbranche dar? Weil es mehr als nur ein Softwarewechsel ist. Sowohl Cyncly (Compusoft) als auch die beiden Möbelhäuser haben ambitionierte Pläne, den Markt zu revolutionieren und Geschäftsabläufe im Möbelhandel grundlegend mithilfe neuester „state-of-the-art“ Technologie zu bedienen.

Die beiden Inhaber von Sommerlad und Kempf haben hierzu gemeinsam das Unternehmen FurnData gegründet, welches in Kooperation mit dem renommierten Microsoft-Transformationspartner HSO die cloud-basierte Microsoft Dynamics 365 FO-Lösung für den Möbelhandel adaptiert. Teil des Projektes ist, die ebenfalls cloud-basierte Winner Flex Küchenplanungsssoftware aus dem Hause Cyncly (Compusoft) in die Microsoft D365 Welt zu integrieren. Christian Pfeifer, Vorstand der Compusoft Deutschland AG: „Wir freuen uns sehr darüber, dass die langfristigen Investitionen in unsere Cloud Plattform, sowie die darauf basierenden Anwendungen wie Winner Flex dabei helfen, den Möbelhandel zukunftsfähig zu machen und bedanken uns für das Vertrauen der Unternehmen Kempf & Sommerlad“.

Weitere Informationen finden Sie unter www.compusoftgroup.com oder unter www.cyncly.com

Quelle: CYNCLY