Bei JOKA ist viel los!

Der JOKA Schauraum in Innsbruck

JOKA hat in den vergangenen Wochen die Schauräume in Salzburg und Innsbruck komplett neugestaltet. Das Raumkonzept dafür entwickelte Stefan Brandtmayr der als Bühnenbildner mit sehr viel Erfahrung und Gefühl den Außenauftritt von JOKA schon viele Jahre begleitet. Das neue Konzept wurde bei zwei feierlichen Eröffnungsabenden den JOKA Handelspartnern präsentiert. Über die schönen Rückmeldungen und die gute Stimmung an beiden Abenden freute sich das JOKA Team ganz besonders.

v.l.n.r.: Johannes Kapsamer (Joka), Isabella Kaufmann-Schösswender, Alfred Weiß (Fa.Schösswender) Anna Kapsamer- Fellner (Joka), Martin Sonntag (WKOÖ), Hubert, Karin und Philipp Kastinger (Fa. Gupfinger) bei der Schauraumeröffnung in Linz

Auch in Linz am bekannten JOKA Standort in der Humboldtstraße wurde gefeiert. Hier wurde eine ganz besondere neue Zusammenarbeit ins Leben gerufen. Das Einrichtungshaus Gupfinger aus Schärding hat die bestehende JOKA Ausstellungsfläche zu Jahresbeginn übernommen und wunderschön umgestaltet und angepasst. Unter der geschickten Führung von Hubert Kastinger (Geschäftsführer Fa. Gupfinger) wurde die Firma Schösswender in den Schauraum integriert und stellt ab sofort ihr Sortiment im ersten Obergeschoß des Schauraums aus. Damit sind die beiden Marken JOKA und Schösswender unter der Schauraumleitung vom Einrichtungshaus Gupfinger in Linz vereint. Eine perfekte Erweiterung für die Handelspartner von JOKA und Schösswender, deren Produkte sich ideal ergänzen.

„Wir freuen uns sehr, dass die Zusammenarbeit mit der Firma Schösswender unter der Leitung von Herrn Kastinger zu Stande gekommen ist. Wir sind drei oberösterreichische Unternehmen, die bereits viele Jahrzehnte Erfahrung in der Möbelbranche aufweisen können.

Der JOKA Schauraum steht auch in der neuen Konstellation allen JOKA Fachhändlern zur Verfügung, um wie gewohnt deren Kunden zur Beratung in den Schauraum zu schicken oder mit den Kunden gemeinsam den Schauraum zu besuchen. Mit dem perfekt geschulten Beratungsteam vor Ort können wir unseren Handelspartnern einen echten Mehrwert und eine zusätzliche Verkaufsfläche bieten“, so Anna Kapsamer-Fellner, JOKA Geschäftsführerin.

Der JOKA Schauraum in Salzburg

Quelle: JOKA