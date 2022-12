Beko startet Ariel Promotions-Kampagne

Für jede im Aktionszeitraum von 15. Dezember 2022 bis 31. Jänner 2023 gekaufte Beko Waschmaschine oder Waschtrockner mit der Funktion SteamCure gibt es einen kostenlosen 6-Monats-Vorrat Ariel All-in-1-Pods. Beko setzt so laufend Maßnahmen, um zusätzliche Kaufanreize zu bieten. In diesem Sinne startet auch die Kooperation mit P&G und einer Ariel Promotion.

Beko SteamCure Technologie

Die Kampagne stellt SteamCure in den Mittelpunkt macht auch auf die Vorteile dieser innovativen Technologie aufmerksam. Die innovative SteamCure-Technologie von Beko sorgt dafür, dass hartnäckige Flecken einfach entfernt und Faltenbildung verhindert wird. Vor dem Programm steigt Dampf vom Boden der Trommel auf, der Schmutz wird eingeweicht und löst sich so ganz leicht. Und am Ende sorgt der nochmalige Dampf für einen zusätzlichen Knitterschutz. Die hygienische Kraft von SteamCure entfernt außerdem 99 % der Allergene (Hausstaubmilben, Katzen-, Hunde- und Pilzallergene).

Kampagne mit hohem Sales Boost

Unter dem Motto „Beko Waschmaschine kaufen und 6-Monats-Vorrat Ariel Pods kostenlos erhalten“ liefert die Kampagne nicht nur einen zusätzlichen Push für den Point of Sales (POS), sondern ist ebenso in einer digitalen Kampagne eingebettet, die einen weiteren hohen Impact für den Verkauf hat.

Ablauf der Promotionskampagne

Nach dem Kauf im Aktionszeitraum können Kund:innen auf der Registrierungsseite – einer eigens dafür erstellten Landingpage – https://www.beko.com/at-de/beko-steamcure-ariel?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ariel_promotion ihre Rechnung hochladen. Nach der internen Prüfung erhalten die Käufer:innen ihren Halbjahresvorrat an Ariel Pods. Dieser wird in einer einmaligen Sendung zugestellt.

Die Aktion gilt nur für Beko SteamCure Produkte. Das sind: WUV 7716 PT, WMB71664ST1,B3WFU57413W, B3WFT57413W, B5WFU58415W, B5WFU58416W, B5WFU58418W, B5WFU584135W, B3WFT5841W, B5WFT594138W, B3WFT5941W,B3DFT510442W,WDW 7040 STB, WDW 8716 STB und WDW 8050 T.

Alle weiteren Infos finden Sie unter: https://www.beko.com/at-de/beko-steamcure-ariel?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ariel_promotion

Zum Beko SteamCure Sortiment geht es hier: https://www.beko.com/at-de/produkte/freistehende-waschmaschinen

Quelle: BEKO