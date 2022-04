berbel Downline Infinity erhält den Red Dot Product Award 2022 Best of the Best

Der „Red Dot: Best of the Best“ wird für wegweisende Gestaltung verliehen und ist die höchste Auszeichnung des Wettbewerbs. In einem mehrstufigen Evaluierungsprozess konnte der Kochfeldabzug Downline Infinity die internationale Jury des Red Dot Awards durch beste Designqualität und Innovationsgrad überzeugen.

„Die Downline Infinity ist die perfekte Lösung für Kochbegeisterte, die sich in jeder Hinsicht am Herd entfalten möchten. Ein extra großes Kochfeld, die intuitive Bedienbarkeit und die neuen Maßstäbe beim Dunstabzug bieten beste Voraussetzungen für Kreativität beim Kochen“, erläutert berbel CEO Karl von Bodelschwingh. Mit einer Breite von 900 mm und einer Tiefe von 550 mm hat die Downline Infinity ideale Maße für große Töpfe und Pfannen. Darüber hinaus bietet die Infinity die beste Luftreinigung direkt am Kochfeld. Auf Wunsch ist der Kochfeldabzug auch mit regenerativem permalyt®-Filter und mit Drehknebelbedienung erhältlich. Die intuitive Steuerung per Touch oder Knebel macht Spaß. Individuelle Einstellungen sorgen für entspanntes Kochen und gutes Gelingen, denn in der Anzeige auf dem Kochfeld erscheint immer nur das, was gerade auf dem Herd passiert. „Dieser neue Kochfeldabzug ist ein Herzenswunsch gewesen. Dass wir mit der Downline Infinity nun auch einen Red Dot Best of the Best gewonnen haben, erfüllt mich mit Stolz“, ergänzt von Bodelschwingh weiter.

Die Downline Infinity bietet ein modernes und edles Design, das die Küche aufwertet und durch ihre Funktion ein echtes Highlight darstellt. Die klaren Linien und die dezente Oberfläche fügen sich optimal in jedes Küchendesign ein und sind ideal für den Einbau in die Kochinsel.

Ausgestattet ist die Infinity mit einem leistungsstarken und energieeffizienten Lüftungskonzept. Die aerodynamische Abscheideeinheit sorgt für konstante Saugkraft – natürlich nach dem revolutionären berbel Prinzip. Über das Einströmgitter mit schräg gestellten Leitkörpern werden Gerüche und Dämpfe zuverlässig eingesogen. Patentierte Technik auf höchstem Niveau.

Größte Wertschätzung und Anerkennung für eine herausragende Produktleistung. Die Preisverleihung findet im Alto-Theater Essen am 20. Juni 2022 statt.

Quelle: Berbel