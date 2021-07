berbel Moveline ausfahrbarer Tischlüfter für mehr Freiraum

Wie die berbel Moveline, der Tischlüfter mit Klasse, auf dem Weg zum Klassiker. Tischabzüge gibt es viele, die Moveline hat das berbel-„Gen“. Das liegt nicht nur am patentierten berbel Prinzip, sondern auch an der außergewöhnlichen Kombination aus Design und Funktion. Hochwertiger Edelstahl und eine schwarze Glasdekorfläche treffen auf intelligente Technologie.

Verneigung vor der Kochkunst

Der Tischlüfter Moveline verfügt über eine einzigartige Lift- und Kippfunktion für eine umfassende Erfassung der aufsteigenden Kochdünste. Bei Nichtgebrauch versteckt sich der Dunstabzug in der Arbeitsfläche, in die er flächenbündig eingebettet ist. Fährt er heraus, neigt sich der obere Teil über die Kochstelle und fängt den Kochdunst zuverlässig dort ab, wo er entsteht: am Topf. Durch die berbel BackFlow-Technologie bleibt die Glasdekorscheibe frei von Kondensat.

Trotz der hohen Leistungsstärke arbeitet der Lüfterabzug leise. Die Küche ist zum Kommunikationszentrum geworden – Küchengeräte, deren Funktion geräuscharm verläuft, sind heute ein must-have. Denn kochen und parallel ein Gespräch führen können, sollten sich nicht ausschließen. Die integrierte LED Beleuchtung der Moveline leuchtet nicht nur den Kochbereich effizient aus, sondern sorgt auch für schönes Ambiente. Und nach dem Kochvorgang kann die herausnehmbare Auffangschale einfach ausgewischt werden.

Flexibilität bei der Küchenplanung

Die berbel Moveline lässt sich am besten direkt im Verbund mit einem Panoramakochfeld planen. Der Lüfterkasten kann wahlweise im oder hinter dem Unterschrank eingebaut werden, bei einer Kücheninsel kann man ihn rückseitig platzieren. Der Luftauslass kann variabel seitlich oder unten geplant werden, je nach Küchendesign. Auch in Sachen Ab- und Umluft arbeitet die Moveline flexibel. Die EcoSwitch-Funktion ermöglicht einen einfachen Wechsel zwischen beiden Systemen. Das Sensor-Touch-Bedienfeld reagiert dabei selbst auf nasse Finger.

Weitere Informationen finden Sie unter www.berbel.de

Quelle: berbel