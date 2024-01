Berlinale: Der „grünste Rote Teppich der Welt“ von OBJECT CARPET ist kreislauffähig

Ohne Roten Teppich kommt kein Filmfestival der Welt aus: Prominente aus der ganzen Welt feiern dort ihren großen Auftritt, posieren vor den Kameras und sonnen sich im Glanz des Scheinwerferlichts. Nachdem die Eventbranche der Umweltbilanz ihrer Veranstaltungen früher kaum größere Aufmerksamkeit geschenkt hat, findet inzwischen ein bemerkenswertes Umdenken statt. So setzen sich die Veranstalter der Berlinale schon länger dafür ein, den ökologischen Fußabdruck ihres Festivals so gering wie nur möglich zu halten. Bereits seit Jahren wird daher NYLTECC von OBJECT CARPET verwendet, dessen recyceltes ECONYL®-Garn aus verschiedenen Arten von Abfällen, wie Industrieabfällen, Fischernetzen und Ähnlichem hergestellt ist. 2024 kommt nun erstmals DUO zum Einsatz: Die Teppichkonstruktion ist dank wegweisender Technologie komplett und ohne großen Materialtrennungs-Aufwand recycelbar – und das nicht nur einmal, sondern wieder und wieder!

Designed for endless life – DUO-Teppich aus nur zwei Materialien

Doch was macht DUO aus? Die Teppiche bestehen lediglich aus Polyester und Polyamid (recyceltes ECONYL®-Garn), zwei Materialien, die sich einfach wieder trennen und recyceln lassen. Zum Vergleich: ein herkömmlicher Teppich setzt sich aus mehr als 30 verschiedenen Materialien zusammen. Die in 10-jähriger Entwicklungsarbeit kreierten DUO-Teppiche kommen dagegen gänzlich ohne weitere Füllstoffe aus. Verbunden sind die Materialien durch einen innovativen HOTMELT-Kleber, der sich beim späteren Recyclingprozess durch gezielte Hitzeeinwirkung einfach löst. Diese CLICK-/UNCLICK-Technologie ermöglicht die unkomplizierte Trennung beider Stoffe nach jedem Nutzungszyklus – ein wahrer Gamechanger in der Teppichindustrie.

R2R-Produktionskreislauf mit Lieferant Aquafil

Zusammen mit Garnlieferant Aquafil arbeitet OBJECT CARPET daran, dass DUO-Teppiche wieder vollständig in den ursprünglichen Produktionskreislauf einfließen können. Das Prozedere verläuft wie folgt: Bereits während der Fertigung werden die Produkte mit dem Label „R2R“ auf dem Rücken versehen. Es steht für „Born Regenerated to be Regenerable“ und gewährleistet, dass ein Teppich nach Ablauf seines Lebenszyklus als wiederverwertbar erkannt wird. Dies ist in Objekten mit Eigentümerwechsel von Bedeutung, in denen oft das Wissen verloren geht, welcher Hersteller den Teppich geliefert hat. Vor dem Recyclingprozess werden die zwei Materialien des Teppichbodens durch Hitze wieder voneinander getrennt. In einem gezielten Regenerationsverfahren werden beide Materialien erneut nutzbar gemacht und fließen bei den Lieferanten wieder in den Produktionskreislauf für neue Teppichböden ein. Herausragende

Ökobilanz

Die Berlinale-Teppiche in der kräftigen Sonderfarbe „Verkehrsrot“ verfügen zudem über eine Reihe weiterer Features, die ihre herausragende Ökobilanz unterstreichen. Während die Unterkonstruktion nun aus Polyester besteht, ist die Oberseite weiterhin aus ECONYL®-Fasern gefertigt, die zu 100 % aus recyceltem Polyamid produziert werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren entstehen bei der Beschichtung mit DUO keine schädlichen Emissionen. Außerdem spart das Verfahren 95 % Energie und bei der Herstellung wird kein Wasser verbraucht.

Als praktische Aspekte kommen ca. 50 % weniger Gewicht und ein einfaches Handling bei der Verlegung hinzu. OBJECT CARPET stellt sicher, dass der Teppich am Ende seiner Lebensdauer getrennt wird und das ECONYL®-Garn zum Recycling an Aquafil geschickt wird. Zusätzlich werden auch die bei der Teppichverlegung anfallenden Reste in Big Bags gesammelt und abermals verwertet.

Designed for endless Life

Darüber hinaus sind die Berlinale-Teppiche einmal mehr außerordentlich robust und hochbelastbar. Für ein Event dieser Größenordnung ist das unabdingbar: Im Laufe des gesamten Festivals flanieren rund 100.000 Menschen über den Roten Teppich – und das bei allen Witterungsbedingungen mit Temperaturunterschieden von bis zu 25 Grad im Februar.

Ihre Langlebigkeit teilen sie übrigens mit allen anderen Bodenlösungen von OBJECT CARPET. Sie geht einher mit dem Anliegen, kreislauffähige Produkte zu schaffen, deren Rohstoffe immer und immer wieder verwendet werden können. „Designed for endless Life“ lautet hier das Credo. Dieser Ansatz wird durch die neuen DUO-Teppiche nun nochmals konsequent ausgeweitet: Ziel von OBJECT CARPET ist es bis 2026 ausschließlich kreislauffähige Teppichböden anzubieten, die aus ein oder zwei Materialien bestehen.

Die einfache Trennung von Polyamid und Polyester durch Hitze ist ein Gamechanger für das effiziente Teppich-Recycling

Recycling-Kreislauf von DUO-Carpets

Quelle: OBJECT CARPET/Fotos: OBJECT CARPET/Alexander Janetzko/ Jan Windszus