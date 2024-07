BLANCO erweitert seinen Produktionsstandort Sinsheim durch Zukauf von Grundstücksfläche

Ein entsprechender Vertrag, der auch die Übernahme der auf der Fläche befindlichen Gebäudeteile vorsieht, ist kürzlich unterzeichnet worden. Über die Kaufsumme vereinbarten Verkäufer und Käufer Stillschweigen. Mit dieser Maßnahme will BLANCO seinen Hauptstandort mit dem angrenzenden Gelände verbinden und so einen geschlossenen Werkscampus errichten.

Mit dem Erwerb baut BLANCO seine Gewerbefläche im Industriegebiet „In der Au“ in Sinsheim um rund 1.700 Quadratmeter auf insgesamt rund 16.000 Quadratmeter aus. BLANCO COO Holger Stephan sieht in der Erweiterung des Werksgeländes in Sinsheim ein wichtiges Signal für die Zukunft der Composite-Produktion und Herstellung von hochwertigen Komponenten für den Küchenwasserplatz: „Die Investition in die Vergrößerung des Werkscampus ist nicht nur ein Beleg für die Wichtigkeit des Standortes Sinsheim. Wir stärken mit diesem Schritt auch unseren internationalen Produktionsverbund für die Herstellung von Silgranitspülen- und becken als Teil der BLANCO UNIT.“ BLANCO betreibt neben Sinsheim weitere Standorte für die Herstellung von Composite-Produkten in Most (Tschechien) und Toronto (Kanada).

Mit der hinzugewonnenen Fläche sowie den darauf befindlichen Werkshallen plant BLANCO, die Lagerung und Konfektionierung von Stapel-Transportverpackungen der Produkte im Laufe des kommenden Jahres direkt in Sinsheim abwickeln zu können. Darüber hinaus gewinnt

das Unternehmen Parkfläche für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinzu.

Das BLANCO Gelände in Sinsheim (Blau markiert die hinzugekauften Flächen)

Werksleiter Stefan Hintermayer beurteilt die Zukunftsperspektiven für den Standort Sinsheim vor diesem Hintergrund positiv: „Durch das geplante Insourcing von bisher nicht am Standort erbrachten Leistungen erhöhen wir die Fertigungstiefe am Standort, wir werden schneller und

flexibler. Zudem sind wir in der Lage, den heute schon hohen Sicherheitsstandard weiter zu verbessern, da wir nun eine zusammenhängende Fläche bewirtschaften.“ Im Fokus steht zunächst die nutzungsgerechte Aufbereitung der hinzugewonnenen Flächen.

Mitarbeiter der Silgranit-Produktion bei BLANCO in Sinsheim

Am Standort Sinsheim produziert das in Oberderdingen ansässige Unternehmen BLANCO seit 1990 Spülen und Becken aus Verbundwerkstoff vorwiegend für den deutschen und europäischen Markt. Aktuell beschäftigt das Unternehmen dort rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie unter www.blanco.com

Quelle: BLANCO