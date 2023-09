BLANCO mit spannenden Premieren für den Küchenwasserplatz auf Gut Böckel

Im stilvollen Ambiente von Gut Böckel präsentierte BLANCO im edlen und neuen Look die Highlights 2024 rund um den Wasserplatz in der Küche. Mit dem Messeauftritt in diesem Jahr ging das Unternehmen mit fast 100-jähriger Expertise nicht nur mit dem MULTI FRAME II den nächsten Schritt, sondern verlieh dem Thema Wasserplatzplanung mit vielen Planungsideen und spannenden Innovationen eine noch stärkere Bedeutung.

Beim Presserundgang hob Thorsten Neelen, Director Markets DACH, die einfache und gleichzeitig flexible Zusammenstellung aller BLANCO-Elemente zur Umsetzung eines idealen Wasserplatzes hervor. Ob für kleine Küchen oder größere Räume, ob für eine Klientel mit besonderem Design-Anspruch oder dem Wunsch nach außergewöhnlichem Bedien-Komfort – nahezu alle Planungsansätze lassen sich mit dem Sortiment 2024 aus einer Hand realisieren.



Neelen dazu: „Die Modularität und Kombinierbarkeit aller Elemente einer BLANCO UNIT, sowohl in technischer als auch optischer Hinsicht, sind wesentliche Grundlagen zur Gestaltung des Wasserplatzes – dazu einfach in der Planung und gleichzeitig individuell auf die Kundenwünsche adaptierbar. Denn schließlich ist unser gemeinsames Bestreben mit dem Handel, dem Küchennutzer täglich ein Premium-Küchenerlebnis zu bieten. Dazu gehören eine individuelle Gestaltung, bedarfsgerechte Ausstattung und hohe Benutzerfreundlichkeit. Denn der Wasserplatz ist das Herzstück einer jeden Küche.“ Nicht umsonst heißt das Motto der diesjährigen Ausstellung zur Küchenmeile „BLANCO UNIT: the right Choice“. Hier zeigt der Erfinder der BLANCO UNIT eine Vielfalt, die für Küchenplaner wie Konsumenten nahezu keine Wünsche offenlässt.

Ein eindrucksvolles Beispiel ist das neue Wassersystem „BLANCO CHOICE“, das den Wasserplatz zur Genussquelle macht. Denn die Armatur bietet neben dem normalen Leitungswasser auch aufbereitetes Wasser – gekühlt, still, medium, sprudelnd oder kochend heiß – nach Wahl, auf Knopfdruck und vor allem in der exakt gewünschten Menge, dank Voreinstellung. Der besondere Clou ist die Möglichkeit zur Steuerung des Systems mit einer speziell entwickelten App. Hightech und klassische Bedienung sind hier perfekt vereint.

„Mit BLANCO CHOICE erhalten die Konsumentinnen und Konsumenten ein Plus an Lebensqualität – dank geschmacklicher Vielfalt, Komfort und zukunftsweisenden Service-Funktionen. Das Wassersystem erfüllt gleichermaßen die Wünsche nach einem ressourcenschonenden Umgang mit Wasser, unkomplizierter Verfügbarkeit, wie auch bequemer Bedienung“, ergänzt Manuel Hopf, Vertriebsleiter Deutschland. Weiter führt er aus: „Die zunehmende Bedeutung des Wasserplatzes in der Küchenplanung beschränkt sich natürlich nicht auf Produkte. Schulungen und fokussierten Vertriebs- und Schulungskonzept für 2024 gerecht. Dahinter steht das gesamte Team mit seiner Leidenschaft und seinem Knowhow, um gemeinsam mit dem Handel die perfekte Planung und Integration des Wasserplatzes in die Küche zu ermöglichen.“

Küchenprofis dürfte auch die neue Generation des BLANCO Multi Frame freuen. Als Komplettlösung beinhaltet er alle Komponenten für Wassersystem und Unterschrank-Organisation. Die Vorinstallation reduziert die Montagezeit deutlich, und die bestmögliche Raumnutzung bietet Nutzerinnen und Nutzern täglich Vorteile im Gebrauch.

Thorsten Neelen: „Gerade mit der Weiterentwicklung des Multi Frame werden die Einsatzmöglichkeiten der kompakten Einbauweise von Wassersystemen deutlich ausgeweitet. Und hier zeigt sich auch, dass eine BLANCO UNIT deutlich mehr sein kann, als die bloße Kombination von Produkten – sie sorgt auch für vereinfachte und beschleunigte Planungs-, Liefer- und Montageprozesse. Und für alle Planer, die bei ihren Planungen auf individuelle Lösungen angewiesen sind, lassen sich umgekehrt auch die Komponenten des Multi Frame einzeln je nach Raumsituation kombinieren. So wird Wasserplatzplanung einfach gemacht.“ Das Spektrum der anlässlich der diesjährigen Küchenmeile vorgestellten Neuheiten ist breit und bietet tatsächlich für jedes Segment etwas. Kern aller gezeigten Produkte ist aber immer wieder die komplette und systemische Ausstattung des Wasserplatzes.

Marcel Moritz, Director/Head of Design & Innovation bei BLANCO, erläutert Hintergründe: „In den letzten Jahren haben wir die BLANCO Design-Sprache intensiv im Sinne des ganzheitlichen Systemansatzes mit Premium-Anspruch weiterentwickelt. Wie ausgezeichnet die einzelnen Elemente in ihrer Materialität, Farbigkeit und Formansprache miteinander interagieren, im Design und in ihrer Funktionalität, zeigen wir mit den Neuzugängen im BLANCO Programm.“

Dazu zählt die neue Spülenserie BLANCO ADIRA aus Silgranit ebenso wie die überarbeiteten Neuauflagen der Armaturen BLANCOCULINA und BLANCOALTA, die neben verschiedenen Farbvarianten nun unter anderem auch als Sensor-Variante erhältlich sind.

Ein Statement in Form und Farbe: BLANCOCULINA-S II Mini in der neuen Farbe dark steel

„Eine Reihe neuer Oberflächen-Ausprägungen und Farbtöne, umgesetzt beispielsweise bei Armatur und Beckenausstattung, lassen eine edle, in sich durchgängige Gesamtwirkung entstehen, die dem Wasserplatz einen eigenständigen, herausragenden Charakter verleiht, der sich dennoch nahtlos in das Küchenambiente einfügt“, zeigt der Designer auf.

Mit weiteren Neuheiten aus allen Bereichen und praxisorientierten Zusatzelementen, insbesondere für eine bestmögliche Nutzung des Unterschrankes und der Optimierung der organisatorischen Abläufe in der Küche, rundet BLANCO den Auftakt für das Produktprogramm 2024 ab.

Weitere Informationen finden Sie unter www.blanco.com

Quelle: BLANCO