Blutspende bei Rotpunkt Küchen

Jede Blutspende zählt. In Deutschland werden täglich 15.000 Blutspenden benötigt, um die Versorgung der Patienten in den Krankenhäusern mit Blut oder Blutpräparaten sicher-zustellen. 15.000 Menschen müssen sich jeden Tag neu bereit erklären, ihr Blut für andere zu spenden. Doch Studien zeigen, dass immer weniger Menschen in Deutschland dazu bereit sind. 33 Prozent allein, weil sie keine Zeit haben oder einfach nicht daran denken. Für diese Aufgabe braucht das Deutsche Rote Kreuz ein breites Netzwerk und starke Partner.

„Blutspende ist und bleibt ein gesellschaftlich wichtiges Thema. Ein jeder von uns, unsere Familien und Freunde, können jederzeit in die Situation geraten, plötzlich auf lebensret-tende Blutkonserven angewiesen zu sein“, so Andreas Wagner geschäftsführender Gesellschafter bei Rotpunkt Küchen.



Inspiriert von anderen Unternehmen, die bereits Blutspende-Tage in den Arbeitsalltag integriert haben, hat Rotpunkt Küchen zusammen mit dem Deutschen Roten Kreuz einen Aufruf gestartet und einen Blutspende-Tag organisiert.



„Die Blutspende vereint sowohl gemeinschaftliche als auch individuelle Interessen gleichermaßen. Sie gibt uns als Rotpunkt Küchen die Chance, weiter unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Doch auch jeder Einzelne kann sich durch die eigene Blutspende persönlich für andere Menschen einsetzen“, erklärt Andreas Wagner weiter.

Immer mehr Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern an, Blut zu spenden und damit Leben zu retten. Krebspatienten, Unfallopfer und Menschen, die sich verschiedenartigen Operationen unterziehen müssen, erhalten durch diese Hilfsbereitschaft eine Überlebenschance.

Am 25.08.2021 wurde bei Rotpunkt Küchen erstmalig Blut gespendet: Im Blutspende-Mobil fanden sich 49 Blutspender, davon 37 Erstspender, ein. Insgesamt wurden über 20 Liter Blut gespendet.

„Wir freuen uns sehr über die große Teilnahme unserer Kolleginnen und Kollegen und sagen Danke an jeden von Ihnen. Meine eigene Spende hat mir gezeigt, wie einfach es ist zu helfen. Wir werden einen Blutspende-Tag auf jeden Fall wiederholen“, so Andreas

Wagner.

Quelle: Rotpunkt Küchen