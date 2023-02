BMWK unterstützt die Teilnahme junger Unternehmen an der interzum

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) fördert auch in diesem Jahr die Teilnahme junger Unternehmen an der interzum. Gefördert wird die Beteiligung an Gemeinschaftsständen, auf denen neue Marktteilnehmer innovative Produkte und Lösungen vorstellen können.

Als Weltleitmesse für den Möbelzuliefererbereich und Interior Design ist die interzum eine ideale Plattform für junge Unternehmen, um der Branche ihre kreativen Neuentwicklungen in Produkt- und Verfahrenstechnik sowie bei Servicelösungen zu präsentieren. Diese Einschätzung teilt auch das BMWK und hat die interzum in diesem Jahr wieder in das Portfolio der förderfähigen Messen mit aufgenommen. Auswahlkriterien des BMWK sind dabei neben einer vorliegenden FKM-Prüfung (Gesellschaft zur Freiwilligen Kontrolle von Messe- und Ausstellungszahlen) die Internationalität sowohl in der Präsentation als auch auf Besucherseite.

Mit dem Programm verfolgt das BMWK ein klares Ziel: Der Innovationsstandort Deutschland und der Export von innovativen Produkten und Verfahren soll gestärkt werden. Zu diesem Zweck wird jungen Unternehmen bei der Vermarktung ihrer Ideen unter die Arme gegriffen. Konkret heißt das: Wenn die Unternehmen die Voraussetzungen des BMWK erfüllen, übernimmt das Ministerium bis zu 60 Prozent der Standkosten. Die Obergrenze der förderfähigen Summe je Unternehmen liegt bei 7.500 Euro. Wichtig ist, dass nur Geschäftsgründungen, die noch nicht das 10. Jahr überschritten haben, die Möglichkeit haben, die eigene Arbeit in einem internationalen Rahmen zu präsentieren. „

Wir freuen uns, dass die interzum 2023 auch wieder zu den förderfähigen Messen gehört“, erklärt Maik Fischer, Director der interzum. „Hier in Köln werden die wichtigsten Geschäfte gemacht und Impulse für die globale Möbelzulieferindustrie gesetzt. Entscheiderinnen und Entscheider, Opinion Leader und Multiplikatoren aus aller Welt informieren sich über die Innovationen der Branche. Auf der interzum suchen und finden sie neue Kontakte — wer 2023 richtig gutes Business machen will, kommt an Köln nicht vorbei. Darin liegt die Chance eben auch für junge Unternehmen“, so der Director weiter.

Den Antrag auf Förderung gibt es entweder auf der Homepage der interzum unter www.interzum.de oder auf der Webseite des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) unter www.bafa.de

Die nächsten Veranstaltungen:

interzum guangzhou – Asia’s leading Furniture Production Fair, Guangzhou 28.03. – 31.03.2023

interzum – Möbelfertigung Innenausbau, Köln 09.05. – 12.05.2023

interzum bogotá – International fair for industrial wood processing and furniture manufacturing, Bogotá 14.05. – 17.05.2024

Weitere Informationen finden Sie unter www.interzum.de

Quelle: Köln Messe