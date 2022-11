BRUSSELS FURNITURE afFAIR – BRÜSSELER MÖBELMESSE

Schwarz mit Gold Bling-Bling ist passé. Das Gold ist matt gebürstet. Dieses Finish zieht sich wie ein roter Faden durch die neuen Kollektionen von Richmond Interiors. Die Kombination mit schwarzen Holzmaserungen und Blattadern verleiht dem Gold seinen subtilen, schwarzen Glanz. Weiter lesen >> Outdoor? Indoor! Zusammen mit einer strafferen Formgebung und Polsterung kommt Dora mit einer größeren Auswahl bei den Dimensionen. Man hat eine manuell verstellbare Sitzfläche (plus/minus 8 cm) und kann zwischen drei Sitzhöhen (18-22 cm) wählen. Das ergibt eine Variation von 12 cm. Außerdem kann man die Breite des (Eck-)Sofas in 10-cm-Schritten anpassen, je nach gewünschter Sitzfläche und verfügbarem Wohnraum. Weiter lesen >> Geografische Holzschnitzereien Die Karte eines Landes, einer Weingegend, einer Insel, Bucht oder der Nordseeküste. Der Stadtplan von Antwerpen, Marseille, Bielefeld oder Venedig. Wie exklusiv kann eine Landkarte denn noch sein? Überlassen Sie das mal den Cutting Brothers in Kanada. Sie stellen 3D-Landkarten aus Holz her: geografische Holzschnitzereien, die als Kunstwerke an die Wand gehängt werden. Weiter lesen >>

Fast ist es so weit: In zehn Tagen öffnet die Brüsseler Möbelmesse ihre Pforten. Kaum sind Sie angekommen, schon möchten Sie so schnell wie möglich hinein. Nichts ist so ärgerlich wie nach Staus auch noch in einer lange Warteschlange stehen.

Daher unser goldener Tipp: Weiter lesen >>

Fresh Works

Nebensache ganz wesentlich Ereganto wurde aus der Bewunderung für den Architekten und Designer John Pawson geboren. Crest ist die Umsetzung seiner minimalistische Architektur in eine puristische Möbellinie. Ein für die Hauptsache ganz wesentliches Detail. Weiter lesen >> Ein kühler Kopf Eine gesunde Nachtruhe ist einem Zusammenspiel verschiedener Faktoren zu verdanken. Das Kopfkissen ist einer davon. Bekommt es die Aufmerksamkeit, die es verdient? Bei Mahoton auf jeden Fall: mit dem „CoCo Cooling“-Gesundheitskissen. Der Mehrwert dieses neuen Produkts ist großteils der neuesten Generation Outlast® 3D zuzuschreiben. Weiter lesen >>



Weitere Informationen finden Sie unter www.moebelmessebruessel.be

Quelle: MB Brussels