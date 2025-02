CASA POP-UP 2025: Das neue Event für Raumgestaltung und Inspiration!

Die CASA POP-UP setzt mit ihrem exklusiven Format bewusst auf neue, moderne Ansätze und schafft eine kompakte, kuratierte Plattform für Fachleute der Raumausstattung und Raumgestaltung – direkt am Puls der Zeit.

Warum die CASA POP-UP ein Pflichttermin ist:

● Synergien erleben: Von Teppichen und Vorhängen, Holzfußböden und Werkzeugen – erleben Sie, wie Materialien, Design und Funktionalität perfekt zusammenwirken.

● Vielfalt entdecken: Das neue Konzept zeigt eine ausgewählte Bandbreite an Produkten, die die Welt des Wohnens und Gestaltens bereichern.

● Starke Vernetzung: Profitieren Sie von den Parallelveranstaltungen Küchenwohntrends und Möbel Austria in Halle 10 – mehr Kontakte, mehr Inspiration, mehr Möglichkeiten.

Was die CASA POP-UP auszeichnet:

● Eine kompakte Plattform, die Qualität und Innovation in den Mittelpunkt stellt.

● Die perfekte Gelegenheit, Ihre Produkte in einem inspirierenden, persönlichen Rahmen zu präsentieren.

● Ein einzigartiges Event, das die Einrichtungsbranche in Salzburg vereint.

Für Aussteller Werden Sie Teil einer Branchenplattform, die einerseits regional verankert ist, andererseits aber auch Fachbesucher aus unseren Nachbarländern anzieht. Die CASA POP-UP im Messezentrum Salzburg ist Österreichs bedeutendste Fachmesse für Raumausstattung und Raumgestaltung. Die CASA POP-UP ist Impulsgeber, Branchentreffpunkt und Orderplattform für die Bereiche Inneneinrichtung und Wohndesign. Hier werden Kompetenzen gezeigt und neue Maßstäbe in puncto Design und Funktionalität gesetzt. Präsentieren Sie als Aussteller Innovationen und Trends der kommenden Saison und stellen Sie Ihre Produkte und Services dem interessierten Fachpublikum vor.

CASA POP-UP 2025: Wichtige Details auf einen Blick

Datum: 07. – 09. Mai 2025

Ort: Messezentrum Salzburg, Halle 1

Parallelveranstaltung: Die CASA POP-UP findet parallel zu den Küchenwohntrends und Möbel Austria (Halle 10) statt.

Alles aus einer Hand: Das Komplettstandkonzept für Ihren perfekten Messeauftritt

Als Aussteller auf der CASA POP-UP profitieren Sie von einem durchdachten Komplettstandkonzept, das Ihnen einen professionellen und mühelosen Messeauftritt ermöglicht.

Jetzt Aussteller werden

Weitere Informationen finden Sie unter www.casa-messe.at

Quelle: MZS