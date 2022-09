Compusoft + 2020 treten zukünftig gemeinsam unter dem Namen Cyncly auf

Compusoft + 2020 hat heute die Umbenennung ihres kürzlich fusionierten Unternehmens verkündet, das ab sofort als Cyncly am Markt agieren wird. Der Name Cyncly basiert auf den Begriffen “Synchronisation” und “Einfachheit“. Der neue Firmenname unterstreicht die Mission des Unternehmens. Cyncly bietet mit den branchenspezifischen End-to-End Lösungen eine ultimative Plattform für die Zusammenarbeit von Designern, Einzelhändlern, Herstellern, Bauunternehmen und Endkunden an. Die Plattform ermöglicht die Erschaffung von außergewöhnlichen Räumen.

Vom Anfang bis zum Ende, von der Inspiration bis zur Installation, ob ein ganzer Raum oder nur ein Teil davon, Cyncly stattet Kunden mit der Software aus, mit der sie Visionen schnell, flexibel und effizient in die Realität umsetzen können.

„Unsere neue Marke Cyncly vereint uns und steht für unsere Leidenschaft, Innovationen voranzutreiben, um unseren Kunden zu helfen, noch erfolgreicher zu sein. Wir verändern die Art und Weise, wie unsere Kunden ihre Geschäfte abwickeln, indem wir sie in die Lage versetzen, die Komplexität zu vereinfachen, den Umsatz zu steigern, die Effizienz zu erhöhen und Innovationen voranzutreiben”, erklärt Jörg Jung, CEO von Cyncly. „Indem wir die branchenweit besten Lösungen all unserer Marken zusammenbringen, hilft Cyncly jedem in der Wertschöpfungskette, seine Arbeit und die Ergebnisse für seine Kunden zu verbessern.”

Cyncly bündelt über 30 Jahre Erfahrung und bietet branchenspezifische Lösungen in den Bereichen Küche, Bad, Möbel, Bodenbeläge, Objekt- und Ladenbau sowie Fenster, Türen und Glas. Mit dem weltweit größten Pool von Katalogen und Lösungen für jeden Prozessschritt, einschließlich Online-Raumplanung, CAD-Konstruktionsanwendungen, CPQ-Lösungen, Geschäftsprozessmanagement, Manufacturing Execution Systems (MES) und Enterprise Resource Planning (ERP), bietet Cyncly die ultimative vernetzte Plattform, um zu inspirieren und einen nahtlosen Informationsfluss zur Unterstützung von Vertrieb und Produktion zu schaffen.

Auf der Küchenfachmesse area30, welche bereits in wenigen Tagen startet, wird das Unternehmen das letzte Mal unter dem Namen Compusoft + 2020 in der DACH-Region auftreten und damit sicherstellen, dass Kunden und Interessenten das Unternehmen am Stand A23 auf der Messe in Löhne weiterhin finden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.2020spaces.de

Quelle: Cyncly