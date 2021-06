Connect @ imm cologne – Impulse für die Gestaltung von neuen Lebenswelten

Die Einrichtungsbranche durchläuft zurzeit einen großen Transformationsprozess. Das letzte Corona-Jahr hat eindrücklich gezeigt, wie schnell sich Erfolgsvoraussetzungen im Markt verändern. Die Zukunft ist digital, vernetzt und birgt enorme Potentiale: 2020 hat sich der Onlinehandel mit Möbeln nahezu verdoppelt. Auch neue, digitale Geschäftsmodelle, smarte Services und vernetzte Produkte sind auf dem Vormarsch. Gleichzeitig wächst aber ein neues Bedürfnis nach dem, was uns in den letzten eineinhalb Jahren verloren gegangen ist – Kontakt, echte Begegnungen und das haptische Erlebnis. In Zukunft ist erfolgreich, wer es am besten versteht, beide Welten sinnvoll zu verbinden.

Die neue Themenwelt Connect bringt die neuen Lösungen für das Wohnen und Leben der Zukunft auf eine breite und öffentlichkeitswirksame Bühne. „Als interaktives Messeformat ist Connect dabei selbst ein Novum: Das branchenübergreifende Event befasst sich im Rahmen der imm cologne, der internationalen Leitmesse der Einrichtungs- und Möbelbranche, erstmals umfassend mit der digitalen Transformation in der Möbel- und Einrichtungsbranche sowie den dadurch entstehenden, neuen Konsumbedürfnissen“ so Bernd Sanden, Director für die Themenwelt Connect. Konzipiert als analog-digitales Hybrid-Event verbindet Connect innovative Aussteller mit relevanten Cross Branchen in kooperativen Show Cases, interaktiven Workshops und spannenden, digitalen Content-Formaten. Damit setzt das Konzept einen deutlichen Fokus auf Diskurs, branchenübergreifende Vernetzung und die Erschließung von neuen Businesspotentialen.

Connect: Lebendige Mischung aus Messe, Konferenz und Innovationslabor

Ästhetische Show Cases, moderierte Führungen, hochwertige digitale Content Produktion, inspirierende Impulse und Diskussionsrunden – Die neue Themenwelt Connect bietet Ausstellern die volle Ladung Aufmerksamkeit und vielfältige Möglichkeiten, Marken und Produkte in einem kreativen und innovativen Umfeld zu präsentieren:

Das Smart Village – designorientierte Wohnwelten rund um das Thema Smart Living und IoT

Teil der Themenwelt Connect ist die seit fünf Jahren erprobte und publikumsstarke Sonderschau Smart Village. Sie zeigt, wie eine konsequente Symbiose aus Architektur, Interieur und digitaler Technik höchsten Wohnansprüchen gerecht wird. Das Smart Village bringt Produkte und Services verschiedener Branchen, Hersteller und Gewerke zusammen und präsentiert sie in ganzheitlichen und nutzerorientierten Wohnwelten. So ermöglicht das Ausstellungskonzept den Besuchern eine konstruktive Auseinandersetzung mit der Technik im Verhältnis zu der eigenen Lebensrealität, repräsentativ abgebildet in zeitgenössischen Wohn- und Lebensszenarien.

Der Connect Hub – Workshops, wirksame Contents und direkt anwendbares Praxiswissen

Das Conferencing-Format Connect Hub verbindet Besucher, Aussteller, Produkte, Services und Zukunftsthemen in innovativen Workshops, Impulsen und digitalen Content-Formaten. Der Hub ermöglicht Besuchern und Ausstellern die Chance, inmitten des Messegeschehens in einen intensiven Austausch zu treten. Gleichzeitig bietet er den idealen Rahmen, um die Potentiale aus komplexen digitalen Produkten und Geschäftsmodellen sichtbar und verständlich an ein breites Publikum zu vermitteln. Durch eine gezielte Themensetzung holt der Connect Hub neue und spannende Besuchergruppen auf die Messefläche, wie Architekten, Projekteure sowie Innovatoren aus Energie, Mobilität, Telekommunikation, Healthcare oder Logistik. Das Eventprogramm und die einzelnen Sessions werden inhaltlich vom Connect-Team in enger Abstimmung mit den Ausstellern entwickelt und themenbezogen über die Messetage verteilt.

Connect, das Vor-Ort-Event mit digitaler Reichweite

Mit Themen rund um Smart Living, digitale Geschäftsmodelle und neue Technologien bietet Connect spannende Inhalte für innovative und digitalaffine Zielgruppen. Das dynamische Event-Programm und die ästhetischen Sondershow-Formate bieten den idealen Rahmen für die Produktion authentischer und professioneller digitaler Medienformate. Als Bühne für Kommunikation eröffnet Connect den Ausstellern einen tiefen Dialog mit ihren Zielgruppen.

Quelle: Köln Messe