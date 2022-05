Creativeworld 2023: Hohe Nachfrage und großer Zuspruch aus der Branche

Wer die Creativeworld kennt, weiß um ihre einzigartige internationale Rolle in der DIY-Branche. Sie ist kreativer Treffpunkt und Businessplattform, vereint Markenunternehmen und Newcomer und versprüht ein quirliges, geschäftiges und inspirierendes Flair. Der persönliche Austausch steht dabei im Zentrum, sei es in Verkaufsgesprächen, Produktvorführungen am Stand oder bei den Workshops in der Creativeworld Academy. „Es waren zwei lange Jahre, in denen die kreative Community auf ihr Branchenhighlight verzichten musste. Jetzt schauen wir voller Zuversicht und mit allen Keyplayern an Bord auf die Creativeworld 2023. Der gute Anmeldestand begeistert uns, so dass wir hoch motiviert in die Planung gehen. Und als neue Leiterin der Creativeworld kann ich es kaum erwarten, sie nun endlich live zu erleben“, sagt Eva Olbrich, Leiterin Christmasworld und Creativeworld bei der Messe Frankfurt.

Creativeworld: Im Januar 2023 wieder live und in Farbe. Foto: Messe Frankfurt/Jean-Luc Valentin

Mit der Erweiterung des Produktportfolios um kreative Schreib-, Mal- und Zeichengeräte, und dem neuen Messezeitpunkt parallel zur Ambiente und Christmasworld, wird die Creativeworld wachstumsorientiert für die Zukunft aufgestellt. Auch der Umzug in die Halle 1 sorgt dabei für neue Impulse.

Creativeworld als „Hotspot“ der Branche gefragt

Die Rückmeldungen aus der Branche sind durchweg positiv und die hohe Nachfrage nach Fläche bestätigt den Stellenwert der Creativeworld am Markt. Stephan Rayher, Geschäftsleitung Rayher Hobby, sagt: „Die Creativeworld war, ist und bleibt die wichtigste internationale Messe und damit ‚Hotspot‘ für alle, die in der Kreativ-Branche arbeiten. Und jetzt, nach einer so langen Durststrecke, können wir uns endlich auch wieder persönlich austauschen und so die richtigen Signale für die Branche senden.“ Auch Nils Knappe, Geschäftsführer bei H. Schmincke & Co., unterstreicht die wichtige Rolle der Fachmesse: „Nachdem die Creativeworld die letzten zwei Jahre nicht stattfinden konnte, hat diese Plattform als Präsenzveranstaltung für uns und unsere zumeist internationalen Kund*innen eine ganz besondere Bedeutung. Das kann durch digitale oder hybride Formate nicht kompensiert werden.“ Und Jürgen Feuerstein, CEO / Molotow, Feuerstein GmbH erklärt: „Es ist schön, wieder Teil einer physischen Messe zu sein. Der persönliche Austausch mit anderen Handelspartnern auf der Creativeworld ist enorm wichtig und kann in der Kommunikationspolitik mit keiner anderen Maßnahme gleichermaßen ersetzt werden.“

Die Halle 1 wird die neue Heimat der Creativeworld

Die nationalen und internationalen Hersteller*innen werden ihr Portfolio aus den vier Produktgruppen Hobby und Basteln, Grafik und Künstlerbedarf, Graffiti und Street Art sowie Handarbeit und textiles Gestalten zur kommenden Veranstaltung in einer neuen Umgebung präsentieren können. Der Umzug in die Halle 1, die wegen ihrer guten Lage in Citynähe und ihrer Fassadengestaltung als „Fenster zur Stadt“ bezeichnet wird, sorgt für frischen Wind und unterstreicht den Neustart als Präsenzveranstaltung. Die Planungen für die Belegung der Hallenebenen 1.1 und 1.2. laufen derzeit auf Hochtouren, denn bisher haben sich alle großen Marken für die Creativeworld 2023 angemeldet und neue Aussteller*innen aus dem PBS-Bereich mit ihren Kreativlinien werden zwischen Leitmarken präsentiert.

Creativeworld baut ihr Produktangebot aus und profitiert von neuen Synergien

2023 finden die Creativeworld, die Ambiente und die Christmasworld erstmals zeitgleich statt. Die damit neu geschaffene Kombination aus drei erfolgreichen Leitmessen an einem Ort und zu einem Zeitpunkt bietet ein zukunftsorientiertes, unvergleichbares und weltweit einmaliges Produktangebot. „Mit diesem Zusammenschluss werden die Konsumgütermessen in Frankfurt zum Zentrum der globalen Ordersaison. Wir stärken Synergieeffekte und Effizienz für alle Beteiligten, denn an einem Termin und an einem Ort kann die Konsumgüterwelt zukünftig die umfassendste Inspirations-, Order- und Netzwerkplattform erleben“, so Olbrich. The future one-stop-shop is being viewed very positively by the globally active creative industry. Kisten Rohde, Vice President Marketing, Purchasing and R&D at Marabu Creative Colours, says: “We see it as an opportunity for visitors from the Ambiente or Christmasworld environment to find interest in Creativeworld and discover new themes with us.” For Britta Olsen, Head of Brand & Communications at Staedtler, the merger is a logical step in the right direction: “New times need new ideas and concepts. We are looking forward to being part of the new ‘Home of Consumer Goods’ concept with our participation at Creativeworld next year.”

Im Zuge der neuen Messekonstellation werden die Produktbereiche Papier, Bürobedarf und Schreibwaren zukünftig in die Creativeworld, Christmasworld und Ambiente integriert. So werden kreative Schreib-, Mal- und Zeichengeräte das Angebot der Creativeworld erweitern und die Leitmesse noch breiter für die Zukunft aufstellen. Dabei liegt der Blick auf Einkäufer*innenzielgruppen, die sich immer stärker überschneiden. Gerade vor dem Hintergrund, dass zahlreiche klassische Schreibgerätehersteller ihr Produktportfolio in Richtung Kreativmaterialien ausbauen, ist der gemeinsame Auftritt unter dem Dach der Creativeworld ein für den Markt logischer Schritt. Online Schreibgeräte ist einer davon, CEO Alexander Apfel begrüßt die Teilnahme an der Creativeworld: „Online Schreibgeräte war bereits 30 Jahre fester Bestandteil der Paperworld. Im Laufe der Jahre hat sich unser Kreativsortiment stetig weiterentwickelt und erweitert. Unsere Freude am handschriftlichen und kreativen Schreiben wollen wir 2023 zum ersten Mal auf der Creativeworld mit allen Besucher*innen teilen. Für unsere stetige Weiterentwicklung ist es maßgeblich, auch Blicke über den berühmten Tellerrand hinaus zu wagen und Anregungen aus anderen Themenfeldern zu gewinnen. Die Zusammenführung der drei Leitmessen bietet hierfür eine ideale Basis.“

Den Hersteller*innen für Bürobedarf und -ausstattung, Büropapiere, Remanexpo und mit Future of Work bietet zukünftig der neu geschaffene Bereich Ambiente Working ein Zuhause, das auch für die Büroeinrichtung zukunftsweisende Perspektiven bietet. Ergänzend wird Ambiente Giving mit dem Angebotsspektrum rund um Stationery weiterentwickelt, das unter anderem Papeterie und Schulbedarf umfasst. Die thematisch passende Produktgruppe rund um Verpackung wird Teil der Christmasworld.

Rahmenprogramm stellt Metathemen der Veranstaltungen in den Fokus

Für die Kreativen aus aller Welt sind das haptische Erlebnis und der persönliche Austausch unverzichtbar. So bringt die Creativeworld die Hersteller*innen und Fachbesucher*innen nicht nur an den Messeständen zusammen, sondern bietet mit Sonderschauarealen wie der Creativeworld Academy oder den Creativeworld Trends einzigartige Kommunikations- und Aktionsplattformen. Dort wird wieder gemeinsam gebastelt, gemalt, gestalterisch gearbeitet oder über Innovationen, neue Kreativtechniken und Entwicklungen diskutiert. Dabei stehen die Areale ganz im Zeichen der Veranstaltungsmetathemen Lifestyle und Design, New Work sowie Sustainability.

Gerade Nachhaltigkeit spielt bei der Creativeworld eine immer wichtigere Rolle. Bereits vor der Corona-Pandemie wurde deutlich, dass sich die Kreativen immer mehr im Einklang mit der Natur bewegen. Zahlreiche Hersteller*innen haben das erkannt und reagieren auf diese Entwicklung mit wiederverwertbaren Materialien, biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen, reduzierten Verpackungen, wiederauffüllbaren Kartuschen oder zertifiziertem Holz. Dies wird durch eine gestiegene Nachfrage nach langlebigen Produkten und umweltschonend produzierten Materialien weiter vorangetrieben. Somit werden zur Creativeworld 2023 die Hersteller*innen dieser Produkte mit dem Special Interest „Sustainability“ prominenter herausgestellt.

Die Creativeworld wird ab Februar 2023 zeitgleich mit den internationalen Konsumgüterleitmessen Ambiente und Christmasworld auf dem Frankfurter Messegelände stattfinden.

Creativeworld: 4. bis 7. Februar 2023, Ambiente/Christmasworld 3. bis 7. Februar 2023

