Cyncly, einer der weltweit führenden Anbieter von Software- und Content-Lösungen aus dem Bereich Interior Design & Manufacturing, hat heute angekündigt, auf der area30 in Löhne seine umfassende Lösungssuite für den Küchenfachhandel und die Küchenproduktion als einheitliche Marke auszustellen. Die Lösungen von Cyncly für die Küchenbranche helfen Unternehmen jeder Größe, neue Maßstäbe beim Kauferlebnis ihrer Kunden zu setzen.

Zu den Lösungen zählt unter anderem das digitale Verkaufshandbuch, das Herstellern und Fachhändlern von Küchen erlaubt, auf gedruckte Kataloge zu verzichten und damit ein nachhaltigeres und interaktiveres Kundenerlebnis zu schaffen. Küchenfachhändler erhalten das digitale Verkaufshandbuch vom jeweiligen Hersteller und können so sicherstellen, immer auf aktuelle Planungsdaten zuzugreifen und effizienter durch die zunehmend individuelleren Herstellerkataloge zu navigieren.

Das digitale Verkaufshandbuch ist bereits vielfach in der Branche im Einsatz – unter anderem bei der baumann group.

baumann group Marketingleiter Dennis Bischoff: „Das digitale Verkaufshandbuch hilft unseren Partnern im Küchenhandel dabei, Ihren Kunden einen besseren Service zu liefern und effektiver zu arbeiten. Gleichzeitig können wir einen Beitrag für die Umwelt leisten und langfristig 82 Tonnen Papier, 96 Tonnen CO2 und 25.0000 kwH Energie pro Jahr einsparen.“

Besonders für Fachhändler, denen Kundenservice ein Hauptanliegen ist, präsentiert Cyncly auf der area30 innovative Lösungen für Planung und Verkauf von Küchenprojekten.

Mehr als 4.500 Unternehmen nutzen bereits die Weiterentwicklung von Winner Design, dem führenden Küchenplanungssystem auf dem europäischen Markt: Winner Flex ist nicht nur ein mächtiges Design-Tool, sondern eine cloud-basierte Geschäftslösung für den gesamten Verkaufsprozess. Basierend auf der Flex Plattform können Fachhändler, Planer sowie Architekten Kundenanfragen, Projekte und Planungen von überall bearbeiten, teilen und abschließen. Cyncly wird zudem weitere Anwendungen und Module in die Flex Plattform integrieren und damit noch mehr digitale Prozesse aus einer Hand anbieten. Dabei steht profitables Wirtschaften im Vordergrund, wie es durch die Integration von Drittanbietern sowie umfassende Datenanalysen ermöglicht wird.

Ein einheitliches Produktportfolio „from Inspiration to Installation“ ist der Anspruch von Cyncly. Das bedeutet, die Küchenproduktion nachhaltig und effizient an Kundenwünschen auszurichten. Auf der area30 zeigt Cyncly Küchenherstellern mit Insight und 3CAD Lösungen zu ERP, MES sowie GAE, die ihnen helfen, auf die stetig steigenden Ansprüche der Kunden zu reagieren und den Produktionsprozess fortwährend zu optimieren.

Im Mittelpunkt für Cyncly steht der Erfolg der eigenen Kunden, die mithilfe der Cyncly Lösungen besser mit Ihren Kunden in Interaktion treten können und denen mit Winner Flex ein wertvolles Werkzeug zur Verbesserung der Abschlussquote und zur Förderung von Upselling zur Verfügung steht. Als strategischer Partner der Küchenbranche investiert das globale Unternehmen daher nicht nur in die Software, sondern speziell in seine kundenbezogenen Dienstleistungen: vom Professional Service über das Training bis zum Support, damit Kunden in jeden Schritt der Digitalisierung erfolgreich gehen.

“Wir nehmen erstmals als globale Marke Cyncly an der area30 teil. Dadurch können wir ein komplettes Angebot für den Küchenfachhandel und die Küchenproduktion in Deutschland präsentieren“, sagt Christian Pfeifer, Senior Sales Director bei Cyncly und Geschäftsführer der Compusoft Deutschland AG. “Damit helfen wir unseren Kunden mehr denn je ihr Serviceversprechen zu halten und die Erwartungen bei Küchenprojekten zu übertreffen.”



Neugierig auf unsere ganzheitliche Lösungssuite “from Installation to Inspiration”? Besuchen Sie Cyncly am Stand A25 und erfahren Sie im persönlichen Gespräch, wie Ihr Unternehmen von der bewährten und von Tausenden von Anwendern getesteten Software von Cyncly profitieren kann.Cyncly bietet am Stand Vorträge zu Produktneuheiten, Winner Nutzertipps und zum Cyncly Produktuniversum an sowie die Impulsvorträge „Vorteile einer integrierten Produktwelt – Verkaufen Sie schon oder verwalten Sie noch? und „Vorteil Softwarewechsel- Eine neue Küchenplanungssoftware als Wachstumstreiber für Ihr Küchenstudio.” vom Branchenexperten Willi Paryschew auf der offiziellen area 30 Innovation Stage.

Mehr Informationen finden Sie hier und unter www.cyncly.com

