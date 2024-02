Dachser erhält eLearning-Award für Blue Box

Die DACHSER Blue Box ist eine Lösung speziell für Mitarbeitende im Umschlaglager, die keinen festen PC-Arbeitsplatz haben. Sie erhalten damit Zugang zu den digitalen Lernangeboten des Logistikdienstleisters. Mitten im Umschlags- oder auch Kontraktlogistiklager aufgestellt, bietet die einer klassischen Telefonzelle ähnelnde schallgedämmte Blue Box den Mitarbeitenden die Möglichkeit zum eigenständigen Lernen in einer einladenden, reizarmen und semiprivaten Lernumgebung. Eine Sichtschutzfolie in der Tür sowie ein Raffrollo im Fenster schützen vor Blicken. Bei den Trainings können die Teilnehmenden aus bis zu 26 verschiedenen Sprachen wählen.

„Bei Dachser steht der Mensch im Mittelpunkt – und Lernen ist ein essenzielles Handlungsfeld unserer Personalstrategie. Daher ist es für uns wichtig, wirklich allen Kollegen und Kolleginnen einen Zugang zum digitalen Lernen zu ermöglichen“, sagt Christina Müller, Head of DACHSER Academy, der innerbetrieblichen Fortbildungseinrichtung. „Mit der DACHSER Blue Box haben wir ein Lernangebot geschaffen, mit dem wir im Umschlag- und Kontraktlogistiklager einen einfachen und bedarfsgerechten Zugang zu eLearnings bieten. Dadurch unterstützen wir eine moderne Lernkultur des selbstregulierten Lernens, gleichzeitig bringen wir den Mitarbeitenden und ihrer Arbeit Wertschätzung entgegen. Das ist ein wichtiger Unterscheidungsfaktor vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels.“

Nach dem Start in einer Pilotniederlassung im Oktober 2022 mit einer intensiven Schulungsphase und Feedback-Gesprächen mit den lokalen Mitarbeitenden, betreibt Dachser mittlerweile vier Blue Boxes in Deutschland und eine in Österreich im Logistikzentrum Linz. Auch das für das Dachser Netzwerk strategisch wichtige Eurohub in Überherrn gehört dazu. Bis Ende 2024 soll das Konzept in weiteren sechs europäischen Niederlassungen ausgerollt werden. Entsprechende digitale Tools, mit denen die Niederlassungen lokal zugeschnittene eLearnings selbst erstellen können, gehören ebenfalls zum Paket der DACHSER Blue Box.

Das Projekt wurde von einer Fachjury als Sieger in der Kategorie „Workplace Learning“ als State-of-the-Art-Projekt ausgewählt und ausgezeichnet. Der eLearning AWARD wird jedes Jahr an innovative und zukunftsweisende eLearning-Projekte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vergeben. Dieses Jahr waren insgesamt 343 Projekte in rund 80 Kategorien eingereicht worden.

Die Dachser Academy ist die interne Bildungseinrichtung des globalen Logistikdienstleisters. Sie hat die Aufgabe, hochwertige und bedarfsgerechte Bildung sowohl für die kaufmännischen als auch die gewerblichen Mitarbeitenden bereitzustellen. Ihre Präsenz-Schulungen und eLearnings bieten ein breites Spektrum an unternehmensspezifischen Inhalten und behandeln für Dachser relevante logistische Themen auf hohem Niveau – fundiert und mit direktem Praxisbezug. Insgesamt bietet Dachser über 300 eLearnings für alle Geschäftsfelder in verschiedenen Sprachen an.

