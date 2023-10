Das neue multifunktionale Sofa AMON von sedda

sedda Amon Santiago in aqua

Softe Lehnkissen und eine hochwertige, bequeme Federkern Deluxe Polsterung sorgen für einen elastischen, mittelfesten Komfort und machen aus dem Möbel-Solisten eine Ruhezone. Der durchgehende Sockel bis zum Boden verleiht dem Sofa eine opulente und gleichermaßen geerdete Anmutung. Zwei Armteilvarianten stehen zur Auswahl.

Mit der patentierten quick-Bettfunktion (für Querschläfer) wird das Sofa in einer Sekunde und mit einem Handgriff in ein Doppelbett oder in eine großzügige TV-Liege für die gesamte Familie umfunktioniert. Die elektrische Schlafbankfunktion ist wahlweise mit Akku erhältlich, so kann AMON in anmutiger Eleganz frei im Raum platziert werden.

Mit dem patentierten Infrarot-Tiefenwärme System verwandelt sich die Liegefläche der Couch im Nu in eine Wellnessliege, ohne Elektrosmog zu erzeugen. Energieeffizienz und höchste Sicherheit sind gewährleistet.



Digitale Nomaden können die Powerstation für mobile Geräte als Home-Office nutzen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sedda.at

Quelle: sedda