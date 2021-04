Der Alliance-Verband, Der Küchenring und KüchenTreff setzen auf gemeinsames Führungs-Trio

„Wir alle verstehen uns als Teamplayer. Durch die neue Führungsstruktur werden wir in Zukunft noch umsetzungsstärker und erfolgreicher handeln können“, so Feldmann. In den vergangenen Jahrzehnten haben Der Küchenring und der Alliance-Verband bewiesen, dass Verbände nicht konkurrierend, sondern partnerschaftlich miteinander arbeiten können. Genau diesen Grundgedanken teilt auch der Verband KüchenTreff aus Wildeshausen und verbindet sich nun noch enger mit den beiden Verbänden aus Rheinbach.

Die Kooperation, die im März 2020 zwischen dem Verband Der Küchenring und KüchenTreff begann und sich zunächst auf den gemeinsamen Einkauf konzentrierte, weitet sich nun auf alle drei Verbände und das gesamte Unternehmensspektrum aus. Besonders sichtbar wird dies durch die neue und eng verzahnte Leitungsstruktur auf oberster Ebene.

Insgesamt vertreten der Alliance-Verband, Der Küchenring und KüchenTreff nun die Interessen von über 1.300 Möbel- und Küchenprofis im In- und Ausland, die sich in Zukunft darauf verlassen können, dass alle drei Verbände gleichermaßen für sie einstehen werden. Die Leistungs- und Markenstärke, sowohl im Möbel- als auch im Küchenmarkt, wird in Zukunft noch weiter ausgebaut, um sich den Herausforderungen des wettbewerbsintensiven Marktes stellen zu können.

Beim Alliance-Verband (Rheinbach) werden Jürgen Feldmann und Daniel Borgstedt das Marketing und den Vertrieb verantworten. Marko Steinmeier wird hier die Bereiche Controlling und Einkauf übernehmen. Der Küchenring (Rheinbach) wird von Jürgen Feldmann (Marketing & Vertrieb) und Marko Steinmeier (Einkauf & Controlling) gemeinsam geführt.

Steinmeier tritt damit auch hier die Nachfolge von Joachim Bringewald an. „Ich freue mich, dass Joachim Bringewald den gesamten Prozess in den nächsten Monaten begleiten wird, bevor er sich in den Ruhestand verabschiedet“, so Steinmeier.

KüchenTreff (Wildeshausen) bleibt unter der gleichen Leitung wie seit 2020. Daniel Borgstedt zeichnet für Marketing und Vertrieb verantwortlich, Marko Steinmeier leitet Einkauf und Controlling. „Wir werden gemeinsam und gleichberechtigt handeln, wirtschaftlich bleibt aber jeder autark. Keiner der Verbände gibt etwas auf, sondern wir alle gewinnen ausschließlich hinzu“, so Daniel Borgstedt.

WIN. WIN. WIN. Geballte Kompetenz für zukünftige Herausforderungen.

Die drei Führungskräfte bilden nicht nur ein kompetentes Expertise-Board, sondern setzen auch auf die enormen Chancen in der Zusammenarbeit und das geballte Fachwissen, das der Alliance-Verband mit seinen erfahrenen Einkäufern und Bereichsleitern in der Möbel-Branche zu bieten hat.

Jürgen Feldmann ist seit Anfang der 90er-Jahre im Möbel- und Küchenhandel und war unter anderem als Vertriebsleiter bei Schaffrath und bei Finke tätig. Bevor er zum Verband Der Küchenring wechselte, war Feldmann Teil der Geschäftsleitung bei GARANT-Möbel, wo er das Gesamtmarketing verantwortete.

Marko Steinmeier ist Geschäftsführer Einkauf & Controlling bei KüchenTreff, wo er seit 2008 beschäftigt ist. Verbandserfahrung brachte der Betriebswirt Steinmeier schon damals mit, da er viele Jahre als Einkaufsleiter für Küchen und im Großmöbel-Ausschuss bei Mondial tätig war.

Daniel Borgstedt, ebenfalls Geschäftsführer bei KüchenTreff, wechselte im Jahr 2015 nach Wildeshausen, nachdem der Betriebswirt viele Jahre Erfahrungen in den Bereichen Einkauf, Vertrieb und Produktmanagement bei Schaffrath und Pallen sammeln konnte.

„Der Verbund tritt an, um zu agieren, nicht um zu reagieren. Konditionen, Strategie, Digitalisierung, der Support unserer Gesellschafter*innen – all das sind Themen, bei denen wir nun Schritt für Schritt neue Maßstäbe setzen werden“, ergänzt Marko Steinmeier.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kuechentreff.at oder unter www.kuechenring.de

Quelle: Küchen Treff