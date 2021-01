Der Markt für Küchenarmaturen in den TOP 10 Ländern Europas stagniert 2020

Küchen werden mittlerweile in Europa zu höheren Durchschnittspreisen als in den vergangenen Jahren verkauft. Dabei geht die Strahlkraft aus Sicht der Endkunden weniger von den Möbeln und Elektrogeräten aus, als vielmehr vom eigentlichen Arbeitsplatz.

Arbeitsplatte, Küchenspüle und Küchenarmatur bestimmen zunehmend das Design in der Küche. Sie machen die Küche attraktiv. Besonders innovative Materialien und topmodische Farbstellungen pushen den Markt. Diese Entwicklung hat sich in den letzten fünf Jahre verfestigt.

In der fertiggestellten Trilogie der drei Marktstudien zu Arbeitsplatten, Küchenspülen und Küchenarmaturen, die in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht wurde, geht die Unternehmensberatung Titze dieser Entwicklung in den TOP 10 Ländern Europas auf den Grund.

Die dritte und letzte Studie zum Markt für Küchenarmaturen ist soeben erschienen. Analysiert wird das Marktgeschehen in vergleichbaren Länderberichten für Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und Polen. Dabei entwickelt sich dieser Markt mit nahezu 410 Millionen Menschen durchaus unterschiedlich. Das gilt für Materialien, Vertriebswege und Zukunftstrends.

In den TOP 10 Länder Europas wurden 2020 rund 9,5 Mio. Küchenarmaturen verkauft. Während in Deutschland der Markt gering zurückgeht, entwickeln sich die anderen Länder unterschiedlich. Vor allem das während der Corona Pandemie sehr aktive Renovierungsgeschäft hat zwar einzelne Märkte positiv befruchtet, ohne aber die negative Gesamtentwicklung stoppen zu können.

2020 erreicht die Inlandsmarktversorgung der TOP 10 Länder Europas 1.191 Mio. Euro zu Herstellerabgabepreisen. Das entspricht einem gesamten Handelsvolumen von 2.854 Mio. Euro brutto. Das Produktionsvolumen liegt 71 Mio. Euro niedriger als noch 2019, das entspricht einem Rückgang um 5,6%. Die Corona Krise macht sich anders als bei Küchenspülen in einigen Ländern deutlich stärker bemerkbar. Für die nächsten Jahre bis 2025 erwarten wir jedoch aufgrund der attraktiven Entwicklung neuer Produkte ein Wachstum von jährlich 1 bis 4% je nach Land und Ausgangsposition.

Der Einfluss der globalen Konzerne ist erkennbar, fällt aber erheblich geringer aus als vergleichbar bei Küchenspülen. Der Marktanteil der TOP 10 Hersteller erreicht dabei 46% des Verkaufs aller Küchenarmaturen. Der Markt wird weiter von den großen Armaturenherstellern Grohe und Hansgrohe angeführt. Es folgen die führenden Spülenanbieter Blanco und Franke, die auch das Geschäft mit der Bündelung von Spülen und Armaturen dominieren.

Küchenarmaturen aus Chrom bestimmen den Markt in den TOP 10 Ländern. Aktuell kommen sie auf einen Umsatz von knapp 740 Mio. Euro. Armaturen aus Edelstahl erreichen den zweithöchsten Umsatz bei Küchenarmaturen. Sie erzielen fast 275 Mio. Euro. Geringe Steigerungsraten erzielen auch farbig eloxierte Armaturen mit fast 115 Mio. Euro.

Ein großer Absatzmarkt bleibt die Küchenrenovierung. Das gilt speziell für die Küchenarmaturen, die häufig früher als die Arbeitsplatten oder Küchenspülen ausgetauscht werden. Hier wartet ein Potential, für deren Umsetzung es im Handel keine schlüssigen Konzepte gibt. Deutliche Chancen sehen wir bei den Multifunktionsarmaturen mit ihren unterschiedlichen Spezialisierungen für verschiedene Zielgruppen. Hohe Anteile sind schon heute in Großbritannien und den Niederlanden erkennbar. In Deutschland besteht ein erhebliches Nachholpotential.

Beim Vertrieb für Küchenarmaturen dominiert noch immer der Küchenhandel mit einem Volumen von 380 Mio. Euro zu Herstellerabgabepreisen. Der Möbelhandel kommt auf fast 320 Mio. Euro. Beide Vertriebswege verlieren kontinuierlich Marktanteile. Die drei anderen Vertriebswege legen weiter zu. Der Distanzhandel kommt inzwischen auf 167 Mio. Euro, davon allein mehr als 100 Mio. Euro in Deutschland und Großbritannien. Der Sonstige Handel kommt sogar auf mehr als 220 Mio. Euro. Hier sind es vor allem die DIY Märkte, die das Ergebnis nach oben treiben. Auch das Objektgeschäft entwickelt sich positiv und liegt bei mehr als 100 Mio. Euro.

Die Länderberichte zu den TOP 10 Ländern beschäftigen sich in allen Ländern ergänzend mit der Vertriebssituation in 2020 und deren Entwicklung bis 2025. Armaturenarten, Auslaufarten und Informationen zu Multifunktionsarmaturen sowie den erzielten Verkaufspreisen runden die komplette Marktbetrachtung pro Land ab.

Die hier vorgestellte Studie „Küchenarmaturen in Zentraleuropa bis 2025“ enthält 524 Seiten mit 267 Tabellen und Grafiken und ist im Dezember 2020 erschienen. Der Preis der Studie Euro beträgt 5.000,– plus Mehrwertsteuer. Beim Bezug mehrerer Studien sind Sonderpreise verfügbar.

Mit vergleichbarem strategischen Aufbau erhältlich sind die Marktstudien

Arbeitsplatten in Zentraleuropa bis 2025

Küchenspülen in Zentraleuropa bis 202

Zu beziehen ist diese Marktstudie bei:

Unternehmensberatung Titze GmbH, Auf den Stöcken 16, 41472 Neuss

Fon +49-2182-871200

info@titze-online.de

www.titze-online.de

Quelle: Titze