Der Salone del Mobile Milano 2021 findet vom 5. bis 10. September statt

Die Aufgabe bestand darin, die bestmöglichen Lösungen zu finden, um den Salone del Mobile.Milano 2021 zu ermöglichen Die sechzigste Ausgabe des Salone findet 2021 nicht wie üblich im April, sondern vom 5. bis 10. September statt.

Der Präsident des Salone del Mobile, Claudio Luti, sagte dazu: „Die Möglichkeit, den Salone im nächsten Jahr abzuhalten, hat für alle von uns, deren Leben sich um Design dreht, absolute Priorität. Wir haben uns in den letzten Wochen sehr bemüht, keine Proklamationen oder Ankündigungen zu machen, die angesichts der sich entwickelnden Situation möglicherweise abgelehnt oder überarbeitet werden müssen. Das Verschieben der Daten des Salone del Mobile ist nicht nur eine Frage der Neuausrichtung des Kalenders, sondern muss auch die vielen Tage berücksichtigen, die zum Auf- und Abbau der verschiedenen Pavillons erforderlich sind, die wiederum den Anforderungen vieler anderer Messen entsprechen müssen in den Räumen der Messe Mailand. Nachdem wir dank der Zusammenarbeit von Fiera Milano die bestmögliche Allround-Lösung erzielt haben, können wir den neuen Termin bestätigen. Wir glauben auch, dass die Verlagerung der Messe auf September genug Zeit lässt, damit die anhaltende akute Phase der Pandemie nachlässt, und dass dies eine echte Chance bietet, das Design auf globaler Ebene anzukurbeln. Wir alle brauchen den Salone in Mailand. In den letzten Monaten haben Kunden und Designer aus aller Welt sowie die Presse, die uns auf internationaler Ebene folgt, uns ständig gebeten, die Daten für diese Ausgabe zu bestätigen. Wir werden da sein und noch attraktiver und motivierter sein, genauso motiviert wie die Unternehmen, die daran arbeiten, die bestmöglichen Produkte zu entwerfen und herzustellen. Nach einer so langen Zeit der physischen und sozialen Distanzierung in allen Bereichen möchten wir den Salone als Gelegenheit für tatsächliche Treffen und Diskussionen sehen und als Gelegenheit für uns alle, unsere Aufregung mit einer Stadt voller neuer Ideen zu teilen”.

Die 60. Ausgabe bringt zum ersten Mal alle Produktkategorien zusammen, die einen besonderen Moment darstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.salonemilano.it

Quelle: Cosmit