Die GewinnerInnen der Carpet Design Awards 2023 stehen fest

Die acht GewinnerInnen wurden am zweiten Messetag, dem 13. Januar 2023, in feierlichem Rahmen vor einem großen Publikum bekannt gegeben. Die begehrten Awards, die in Zusammenarbeit mit den Fachzeitschriften COVER und HALI verliehen werden, zelebrieren zeitgenössisches Teppichdesign und spiegeln bereits seit mehr als 15 Jahren die Innovationen und Trends der Branche wider.

Alle PreisträgerInnen gelten als außerordentliche Beispiele in der Branche, die Design, Qualität und Handwerkskunst in besonderem Maße vereinen. Neben den Kriterien Design und Designkonzept, Material, Ausführung, Struktur und Qualität achtete die Jury bei der Auswahl zudem auf die Aspekte Nachhaltigkeit und Markenbildung.

“Es war eine großartige Gelegenheit, an der Jurierung des Carpet Design Award teilzunehmen und Ideen mit anderen Mitgliedern der Teppichindustrie auszutauschen“, verriet Jamie Metrick, Geschäftsführer von Elte und diesjähriges Jury-Mitglied und führte weiter aus: “Die Preise sind wirklich wichtig für den Markt, da sie einen unschätzbaren Einblick in die Designs, Trends und Techniken einer bestimmten Zeit bieten.”

Mit der neu eingeführten Kategorie “Nachhaltigkeitspreis” tragen die Carpet Design Awards 2023 der wachsenden Bedeutung und Nachfrage nach nachhaltigem Design und ethischer Teppichproduktion Rechnung. “

EUCA Award für besondere Verdienste in der Teppichbranche

Im Rahmen der Carpet Design Awards verlieh die European Carpet Importers Association zum 15. Mal den EUCA Award, auch bekannt als Teppich-Oscar. Diese Auszeichnung prämiert seit 2007 Persönlichkeiten in der europäischen Teppichbranche für herausragende Verdienste und dokumentiert so letztendlich auch den Dank der gesamten Branche. Bahram Tahbaz, diesjähriger Gewinner des EUCA Awards und Gründer des Bahram Tahbaz Orient-Teppich-Imports, nahm den Preis für sein Lebenswerk persönlich entgegen.

Die GewinnerInnen der Carpet Design Awards 2023

Kategorie 1: Bestes Design Studiokünstlerteppiche | Originaldesign in kleiner Auflage von einem Künstler oder Designer

Omaggio a Maria Lai: Legarsi alla montagna, Joias | Tortolì (IT)

Kategorie 2: Bestes Design Superior | Moderne Designs mit optimalem Materialeinsatz

AAD…Enclosure of Life, Saraswati Global Pvt ltd | Jaipur (IN)

Kategorie 3: Bestes Design Deluxe | Moderne Designs mit optimalem Materialeinsatz

Green Agate ltd., Ashtari Carpets bvba | Antwerpen (BE)

Kategorie 4: Bestes klassisch-modernes Design | Neue Teppiche, die klassische Designs modern interpretieren

Talisman Hand-knotted, Wendy Morrison Design | Musselburgh (UK)

Kategorie 5: Bestes Flachgewebe-Design | Originäres Teppichdesign, das die Flachwebtechnik einsetzt

Tulu, Manglam Arts | Jaipur (IN)

Kategorie 6: Beste Kollektion | Zeitgenössisch-traditionelle bzw. klassisch-moderne Kollektion mit übergreifendem Thema

Trails Collection by Sebastian Herkner, M2Rugs | Hamburg (DE)

Kategorie 7: Beste Rauminstallation | Einrichtungsprojekt oder Teppichinstallation mit hohem Personalisierungsanspruch, dokumentiert durch hochwertige Fotos

Emily Forgot – Modular (Amity), FLOOR_STORY | London (UK)

Kategorie 8: Nachhaltigkeitspreis | Eine klimafreundliche Produktion unter Berücksichtigung ethischer Werte

Taufa, Jaipur Rugs | Jaipur (IN)

Quelle: Messe Hannover