Die HOUBEN – Express Kollektion

Anbei finden Sie die neue Kollektion hochwertiger Matratzen und Topper mit schneller Lieferzeit und optionalem Dropshipment. Alle Produkte des Schnelllieferprogramms werden innerhalb einer Lieferzeit von 2-3 Arbeitstagen geliefert. Erhältlich sind innerhalb dieser speziell zusammengestellten Kollektion Matratzen und Topper in verschiedenen Größen. Zur Auswahl stehen Taschenfederkern- oder Schaummatratzen. Die Ware wird als Rollware frei Haus mit Kurierdiensten per Express verschickt. Auf Wunsch liefert Houben direkt an Ihren Endkunden aus (Dropshipment).

Ihr Vorteil

• Kompakt-Kollektion mit sehr gutem Preisleistungsverhältnis

• Schnelle Lieferzeit – bleiben Sie konkurrenzfähig zu Online-Händlern

• Direkte Lieferung an Endkunden möglich

• Komfortables Handling für Endkunden dank Rollware mit kleinen Abmessungen

• Keine Mindestabnahmemengen

• Keine eigene Lagerhaltung erforderlich

Innovationen für den perfekten Schlaf

Die Matratzen im Detail

Nachstehend nden Sie die wichtigsten Details unserer Matratzen und Topper.

Ergonomie Support Ergonomie Souplesse Größe 80×200 cm, 90×200 cm Größe 80×200 cm, 90×200 cm Kern 7-Zonen TFK plus 3c HR-Schaum Kern Schaum, 18 cm HR 40 Bezug RVS rundum mit Klimaband grau mit Wendegrien 3D quer Bezug RVS rundum mit Klimaband grau mit Wendegrien 3D quer Härtegrad wahlweise 2 oder 3 Härtegrad wahlweise 2 oder 3

Ergonomie Klima Deluxe Größe 80x200cm, 90×200 cm Kern 7-Zonen TFK plus 3cm Latex Bezug RVS rundum mit Klimaband grau mit

Wendegrien quer Härtegrad wahlweise 2 oder 3

Ergonomie Support Serie Ergonomie Klima Deluxe Serie

Die Topper im Detail

Topper Visco Topper HR Größe 160×200 cm, 180×200 cm Größe 160×200 cm, 180×200 cm Kern 6cm Visco Kern 6 cm R 40120 Bezug RVS rundum abnehmbar Bezug RVS rundum abnehmbar

Topper Visco Serie

Die Matratzen und Topper werden in bewährter Houben-Qualität verarbeitet und ausschließlich am Standort Hückelhoven handgefertigt

Weitere Informationen finden Sie unter www.mfhouben.de

Quelle: Matratzen Houben