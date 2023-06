Die Registrierung für die Sicam Pordenone 2023 ist bereits möglich

Eine erfolgreiche Messe, zur richtigen Zeit!

Eine Leitmesse des Marktes im Dienste der Möbelindustrie: Das war schon immer das Wesen der SICAM! Eine Ausstellung, die ihr besonderes Format zu ihrer wahren Stärke macht, die sie einzigartig und unnachahmlich macht: In einem eleganten und zugleich nüchternen Umfeld ist Effektivität das charakteristische Merkmal, das Einrichtungsprofis aus aller Welt Jahr für Jahr wachsen lässt. Jede Ausgabe begrüßt Hersteller, Innenarchitekten, Architekten und Designer in einem optimalen Umfeld für Geschäfte und die Entwicklung neuer Beziehungen auf hohem Niveau.

Um möglichst bequem das Messegelände zu erreichen, können Sie sich hier online registrieren

Der Oktober ist der ideale Zeitpunkt, um Entscheidungen für die nächste Saison zu treffen: Die SICAM präsentiert die neuesten Neuheiten in Bezug auf Materialien, Design und Technologien, die auf den Internationalen Möbelmessen im folgenden Frühjahr ausgestellt werden. In einem Messekalender voller Termine für den Komponenten- und Zubehörbereich ist es das Credo der SICAM, die Interessen der Unternehmen durch direkte Vereinbarungen mit Messen anderer Länder in den Vordergrund zu stellen, um ein funktionales Gleichgewicht für die Geschäftsentwicklung in wirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht aufrechtzuerhalten Nachhaltigkeit. Ein Beispiel ist die mit den Organisatoren der Timber geschlossene Vereinbarung, die vom 4. bis 6. Dezember 2023 in Tel Aviv im International Expo Center stattfinden wird, um Terminüberschneidungen zu vermeiden.

Für weitere Informationen über die Timber Tel Aviv können Sie die Broschüre hier herunterladen.

Erneuerter Auftritt der SICAM 2023

Eine gute Nachricht erwartet Aussteller und Besucher der SICAM 2023: Die Halle 5 des Pordenone Exhibition Centre wird größer, mit neuen Direktverbindungen zu den Pavillons 4 und 6 und einem weiteren Café. In der neuen Struktur werden 3.000 m² zusätzliche Fläche für Stände und Dienstleistungen zur Verfügung stehen: eine erneuerte Hallenaufteilung, für eine andere, aber immer einfache Besuchsroute mit direktem Zugang vom zentralen Eingang des Messegeländes.

Jetzt müssen Sie nur noch mit der Vorbereitung Ihres Messebesuchs beginnen: In anregender Atmosphäre warten auf der SICAM auch dieses Jahr wieder über sechshundert internationale Aussteller von Komponenten und Zubehör auf mehr als achttausend Möbelunternehmen aus aller Welt, um Ideen und Projekte zu entwickeln und Geschäftsbeziehungen und neue internationale Partnerschaften zu schaffen. Das Team der SICAM freut sich, Sie in Pordenone zu sehen.

Sehen Sie sich die Ausstellerliste 2023 an

Der Messeveranstalter Carlo Giobbi und sein Team freuen sich auf Ihren Besuch auf der SICAM 2023

Weitere Informationen finden Sie unter www.exposicam.it

Quelle: SICAM