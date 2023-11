Die R+T 2024 hat ein neues Leitthema!

Das Team der R+T freut sich auf Ihren Besuch

Freuen Sie sich schon heute auf eine breite Palette von innovativen Lösungen und nachhaltigen Produkten aus verschiedenen Bereichen, sowie ein umfangreiches Rahmenprogramm. Auch der R+T Innovationspreis 2024 wird Sonderpreise zum Thema Nachhaltigkeit und Energieeffizienz ausloben.

Die Messe Stuttgart und rund 1.000 Ausstellerinnen und Aussteller aus 45 Ländern können es kaum erwarten, Sie in Stuttgart willkommen zu heißen. Darunter auch die Sattler Group aus Gössendorf in Österreich. Ibrahim Türköz, Geschäftsführer der Sattler Sun-Tex GmbH, berichtet im heutigen Newsletter über neue, nachhaltige Markisenqualität.

Die Vorbereitungen zur R+T 2024 laufen auf Hochtouren. Die Weltleitmesse für Rollladen, Tore und Sonnenschutz öffnet vom 19. bis 23. Februar 2024 ihre Tore. Der Zuspruch der Branche ist groß: Über 1.000 ausstellende Unternehmen haben sich für die kommende Messeausgabe angemeldet, um ihre Produktneuheiten und Dienstleitungen zu präsentieren. Das gesamte Messegelände mit 120.000 Quadratmetern wird wieder ausgebucht sein. Auch die internationale Beteiligung der R+T 2024 ist erneut sehr hoch: Rund 80 Prozent der ausstellenden Unternehmen kommen aus dem Ausland, aus insgesamt 45 Ländern. Nationale und internationale Branchengrößen stecken inmitten den Vorbereitungen für ihre Messeteilnahme. „Die Vorzeichen für eine erfolgreiche R+T stehen sehr gut. Wir freuen uns sehr, dass sich die Branche auf das große Wiedersehen im Februar mit vollem Engagement vorbereitet und darauf hinfiebert – auch wir sind voller Vorfreude und können es kaum erwarten! Es wird für alle Beteiligen ein ganz besonderes Messeerlebnis mit zahlreichen Highlights werden“, freut sich Sebastian Schmid, Mitglied der Geschäftsleitung der Messe Stuttgart, auf die kommende Ausgabe der R+T 2024.

Neues Leitthema zur R+T 2024

Die R+T 2024 entfaltet erneut eine einzigartige Innovationskraft und bietet allen Fachbesuchenden ein Ausstellungsspektrum von unglaublicher Breite sowie eine große Vielfalt an Innovationen. Was hier rund um Rollläden, Tore und Sonnenschutz präsentiert wird, definiert den Markt. Neben den Innovationen der Branche steht bei der kommenden Ausgabe der R+T noch ein weiteres Thema im Mittelpunkt: „Nachhaltigkeit ist eines der Hauptthemen unserer Zeit – und das Leitthema der R+T“, verdeutlicht Sebastian Schmid. „Wir haben das Ohr eng am Markt und stehen stets in engem Austausch mit unseren AusstellerInnen. Die intensiven Gespräche in den vergangenen Monaten haben gezeigt, welche Bedeutung die Themen ,Nachhaltigkeit‘ und ,Energieeffizienz‘ im täglichen Arbeitsalltag haben und wie hoch die Nachfrage bei EndverbraucherInnen nach solchen Produkten ist.“

Unter dem Motto „Zukunft. Nachhaltig. Gestalten. TogetheR+T.“ können Besucherinnen und Besucher vor Ort verschiedene Highlights erwarten. „Unsere Fachbesuchenden können eine Vielzahl innovativer Lösungen live erleben, mit denen sie den hohen Ansprüchen der EndverbraucherInnen rundum gerecht werden. Die Produkte unserer AusstellerInnen sind zudem per se nachhaltig, da sie aufgrund ihrer hohen Qualität ausnahmslos langlebig sind und gleichzeitig in der Regel dabei helfen, Energie zu sparen. Das gilt für außenliegende und innenliegende Sonnenschutzsysteme ebenso wie für Outdoor-Living-Lösungen, Antriebe, Steuerungen sowie den Torbereich. Zudem wurde in den letzten Jahren in allen Sparten viel dafür getan, dass die Produkte selbst so ressourcenschonend wie möglich produziert werden – der Nachhaltigkeits-Gedanke ist somit in allen Ebenen fest verankert“, erläutert Melanie Brenner, Managerin Messe- und Eventleitung der Messe Stuttgart.

„Um auch im Vorfeld der R+T auf unser Leitthema aufmerksam zu machen, haben wir uns für etwas ganz spezielles entschieden: Wir haben ein eigenes grünes Motiv zur R+T erstellt – und sogar unser Logo grün eingefärbt. Damit möchten wir verdeutlichen, wie wichtig uns diese Thematik ist und zeigen, dass die kommende Messeausgabe vollständig unter diesem Motto stehen wird“, verdeutlicht Sebastian Schmid. Verschiedene tangierende Maßnahmen werden das Leitthema der R+T vor Ort auch erlebbar machen: Unter anderem sind wieder ein Workshop der Europäischen Organisation für Sonnenschutz (ES-SO) sowie Campfire-Sessions zum Thema „Nachhaltigkeit“ geplant. Das Architektenprogramm am 22. Februar 2024 wird sich ebenfalls am Thema „Nachhaltigkeit“ mit verschiedenen Vorträgen und Podiumsdiskussionen ausrichten.

Nachhaltigkeit als Teil des Rahmenprogramms

„Nachhaltigkeit bewegt nicht nur die Branche, sondern ist auch bereits in der Politik angekommen. Im Rahmen der kommenden Messeausgabe möchten wir gerne auf politischer Ebene herausstellen, welchen Beitrag der Sonnenschutz und energieeffiziente Tore zur Bekämpfung des Klimawandels leisten. Hierzu planen wir eine spannende Podiumsdiskussion mit hochkarätigen Gästen aus Politik und Wirtschaft “, verrät Philipp Götz, Manager Messe- und Eventleitung der Messe Stuttgart. Sebastian Schmid ergänzt: „Darüber hinaus wird auch der Innovationspreis in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle einnehmen. Auch 2024 werden wir Sonderpreise für Nachhaltigkeit und Energieeffizienz vergeben, um die Bedeutung herauszustellen. Zusätzlich findet der komplette Bewerbungsprozess für die teilnehmenden Firmen u. a. aus Nachhaltigkeitsaspekten ausschließlich digital statt. Wir freuen uns, dass sich bislang schon über 80 Firmen aus 18 Ländern für den R+T Innovationspreis 2024 angemeldet haben. Ich gehe davon aus, dass das Thema Nachhaltigkeit sich auch bei den neuesten Produktentwicklungen widerspiegeln wird.“

Das Team der R+T freut sich auf Ihren Besuch

Alle weiteren Informationen rund um die R+T 2024 (z.B. das aktuelle Ausstellerverzeichnis) gibt es auf www.rt-expo.de.

Die Tickets sind ab sofort verfügbar unter www.rt-expo.de/tickets.

Quelle: @Landesmesse Stuttgart GmbH