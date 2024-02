Die R+T 2024 präsentierte sich in Bestform

61.232 Fachbesucherinnen und -besucher aus 146 Ländern kamen nach Stuttgart, um die neuesten Produkte und Dienstleistungen der Branche live vor Ort zu erleben

Vom 19. bis 23. Februar 2024 öffneten wieder die Tore der R+T – Weltleitmesse für Rollladen, Tore und Sonnenschutz. Insgesamt präsentierten 1.020 ausstellende Unternehmen aus 43 Ländern ihre Innovationen auf der R+T 2024. Das gesamte Gelände der Messe Stuttgart war mit einer Brutto-Ausstellungsfläche von 120.000 Quadratmetern komplett ausgebucht. 61.232 Fachbesucherinnen und -besucher aus 146 Ländern kamen nach Stuttgart, um die neuesten Produkte und Dienstleistungen der Branche live vor Ort zu erleben.

Eröffnet wurde die R+T 2024 von den fachlichen und ideellen Trägerverbänden: Dirk Meyer-Tonndorf (BVT), Roland Bleinroth (Messe Stuttgart), Dr. Diana Pretzell, Dirk Scheinemann, Sebastian Schmid (Messe Stuttgart), Matthias Klenner (BVRS), Sandra Musculus (ITRS)

Damit bestätigt die R+T erneut ihre Rolle als Weltleitmesse für Rollladen, Tore und Sonnenschutz. Die Bedeutung als globaler Branchentreff wird somit noch einmal mehr gefestigt. „Wir freuen uns sehr, dass wir an die Erfolge der Vor-Veranstaltung anknüpfen und die Qualität der Besucherinnen und Besucher sogar noch steigern konnten“, resümiert Roland Bleinroth, Geschäftsführer der Messe Stuttgart. „Durch die Pause von sechs Jahren waren unsere Erwartungen in puncto Aussteller- und Besucherzahlen zugegebenermaßen recht hoch. Deshalb freuen wir uns nun umso mehr, dass diese nun erfüllt und sogar übertroffen wurden.“ Sebastian Schmid, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Messe Stuttgart, ergänzt: „Das Fazit der R+T 2024 fällt durchweg positiv aus. Die weltweite Branche rund um Rollladen, Tore und Sonnenschutz hat sich erneut bei uns in Stuttgart versammelt. Und das macht uns mehr als stolz! Ohne die Treue unserer langjährigen Partner und Aussteller wäre das so nicht möglich gewesen. Die R+T ist ihrem Ruf als Highlight und Innovationsplattform der Branche erneut ohne Zweifel gerecht geworden.“

Leitthema und Rahmenprogramm treffen Nerv der Zeit

Auch das Leitthema der R+T 2024 „Zukunft. Nachhaltig. Gestalten. TogetheR+T.“ trug dazu bei, dass die Weltleitmesse für Rollladen, Tore und Sonnenschutz ihre Erfolgsgeschichte weiter fortschreibt. Nachhaltigkeit war das Thema der aktuellen Veranstaltung. Die Fachbesucherinnen und -besucher konnten eine Vielzahl an innovativen Lösungen live erleben, mit denen sie den hohen Ansprüchen der Endverbraucherinnen und Endverbraucher rundum gerecht werden. Zudem waren einige Inhalte des Rahmenprogramms eng an den Themen Nachhaltigkeit sowie Energieeffizienz orientiert und sorgten dafür, dass das Fachpublikum das eigene Fachwissen zielgenau erweitern konnte.

Nachhaltigkeit war das Leitthema der aktuellen R+T – Weltleitmesse für Rollladen, Tore und Sonnenschutz

Darüber hinaus gab es weitere hochkarätige Rahmenprogrammpunkte, welche die Besucherinnen und Besucher der R+T 2024 anzogen: Den Start machte am Vorabend des ersten Messetages die Verleihung des renommierten R+T Innovationspreises. Insgesamt wurden 29 Produkte von 25 Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurden auch Sonderpreise im Bereich Nachhaltigkeit, Design und ein Sonderpreis der Jury vergeben. Sebastian Schmid resümiert: „Mit den 32 Auszeichnungen der beeindruckenden und zukunftsweisenden Innovationen konnte die R+T bei der Preisverleihung einmal mehr eindrucksvoll ihren Stellenwert als Innovationsplattform untermauern.“

Insgesamt wurden 29 Produkte von 25 Unternehmen mit dem R+T Innovationspreis 2024 ausgezeichnet

Auch etablierte Rahmenprogrammpunkte, wie das Torforum, das R+T Smart-Home Forum, das ES-SO Seminar, die Sonderschau ,Junge Talente‘ oder das Handwerkerbattle wurden mit der Unterstützung der Partnerverbände und Medienpartner umgesetzt. Darüber hinaus wurden weitere zielgruppenspezifische Programmpunkte angeboten. So lockte beispielsweise der R+Tag der Architektur eine Vielzahl an Architektinnen und Architekten auf die R+T 2024. Auch die Sonderschau OUTDOOR. AMBIENTE. LIVING. zog viele Besucherinnen und Besucher in den Außenbereich des Stuttgarter Messegeländes und präsentierte dort Outdoor-Lösungen für die 365-Tage-Freiluft-Saison. „Der große Besucherzuspruch belegt eindeutig, dass die Inhalte des Rahmenprogramms genau den Nerv der Branche getroffen haben“, ergänzt Sebastian Schmid.

Die Sonderschau OUTDOOR. AMBIENTE. LIVING. fand erneut im Messepark statt

Rundum positives Feedback

Dass die R+T 2024 ein absoluter Erfolg war, zeigte sich auch im gesamten Messeverlauf. „An allen Messetagen konnten wir ausschließlich in strahlende Gesichter blicken“, freut sich Roland Bleinroth. „Und das gilt wirklich für alle Beteiligten: Sowohl auf Aussteller-, Besucher- und Partnerseite sowie unter den Journalistinnen und Journalisten.“ Die Messestände waren rundum gut besucht – und das in jeder Halle.

Mit 61.232 Besucherinnen und Besuchern bewegt sich die R+T 2024 auf demselben Niveau wie die vergangene Messeausgabe im Jahr 2018. Die Besucherinnen und Besucher kamen aus 146 Ländern nach Stuttgart gereist: 96 Prozent von ihnen bestätigen die große Bedeutung der R+T und dokumentieren damit das Bedürfnis nach persönlichem Austausch. 65 Prozent von ihnen kamen aus dem Ausland, ein eindrucksvoller Beleg für die Internationalität der Weltleitmesse. Die Fachqualifizierung der Besucherinnen und Besucher ist im Vergleich zu 2018 weiter gestiegen. Neun von zehn Befragten sind an Einkaufs- und Beschaffungsentscheidungen beteiligt. Die Investitions- und/oder Kaufabsichten sind gestiegen: Mehr als 80 Prozent der Entscheiderinnen und Entscheider wollen investieren. Seit der vergangenen Veranstaltung im Jahr 2018 wurde die Tagesfolge der R+T auf Montag bis Freitag angepasst – von ursprünglich Dienstag bis Samstag. „Die Besucherzahlen haben uns eindrucksvoll bewiesen, dass dieser Schritt der richtige war“, zieht Roland Bleinroth abschließend Bilanz.

Insgesamt präsentierten 1.020 ausstellende Unternehmen aus 43 Ländern ihre Innovationen auf der R+T 2024

Die nächste Ausgabe der R+T findet im Februar 2027 auf dem Stuttgarter Messegelände statt.

