Die Warema Messeneuheiten für 2022

In Zeiten des Klimawandels kommt dem Sonnenschutz eine noch größere Bedeutung zu als bisher. Eine effiziente Verschattung schützt im Sommer vor Überhitzung und lenkt im Winter Sonnenenergie in den Raum. Neben der Wirksamkeit steht das Design klar im Fokus. Smart gesteuerte Raffstoren mit der Zetra Lamelle 80 Z fügen sich optimal in die aktuelle, kubische Architektur ein. Ein harmonisches Fassadenbild ergibt sich in Kombination mit dem neuen Rollladenprofil A 37.

Die neue Zetra Lamelle 80Z passt sich mit ihrer gradlinigen Geometrie harmonisch in moderne Fassaden ein

Die Funklösung WMS WebControl pro spart nicht nur Energie ein, sondern sorgt auch für größten Komfort. Die iOS und Android App ermöglicht eine intuitive Steuerung des Sonnenschutzes von überall auf der Welt. Gleichzeitig erfüllt sie mit ihren zahlreichen Automatiken die Wünsche an ein smartes Zuhause, in dem den Bewohnern viele Handgriffe abgenommen werden. So herrscht immer das bevorzugte Wohlfühlklima, der Sonnenschutz fährt selbsttätig je nach Tageszeit und Wetterlage und die Anwesenheitssimulation schreckt Einbrecher effektiv ab. Wer die Sonnenschutzsteuerung ins Smart Home integrieren möchte, kann mit der modularen Smart Home Zentrale homee zahlreiche Anwendungen wie Licht, Heizung oder Sicherheit verschiedener Funkstandards in einer App bündeln. Pro Standard gibt es einen Würfel wie zum Beispiel den roten für WMS von Warema, der sich unkompliziert im System ergänzen lässt.

Mit dem roten Warema Würfel können die Nutzer Ihren Sonnenschutz bequem über das flexible Smart Home System homee steuern

Mit seinem Rollo Pure bietet Warema ein optimiertes Produkt, das die Anforderungen im preissensiblen Objektgeschäft perfekt erfüllt. Das Sortiment besteht aus den Größen M, L und XL, wobei die Größe M zusätzlich zur Kurbel auch mit den Bedienarten Kugelkette und Motor erhältlich ist. Eine nachhaltige Lösung stellt die Variante mit SeaTex-Gewebe dar, das zu 50 Prozent aus recycelten Plastikgegenständen aus dem Ozean besteht.

Das neue Rollo Pure – hohe Qualität, Flexibilität und attraktives Design für die Anforderungen im preissensiblen Objektgeschäft

Warema bietet seinen Kunden innenliegenden Sonnenschutz aus Sea-Tex, einem Stoff aus recycelten Plastikgegenständen aus dem Ozean

Dem Trend folgend, dass die Menschen möglichst viel Zeit draußen verbringen wollen und auch die Außengastronomie für Betreiber heute immens wichtig ist, erweitert Warema sein Angebot an Lamellendächern. Das Lamaxa L 50 ist mit Aluminium-Lamellen, Stoffbehang oder Glasbedachung sowie optional mit Seitenbeschattung, Heizstrahler und LED-Beleuchtung erhältlich. Das smarte Dachsystem eignet sich sowohl als freistehende Variante, für die Wandanbindung oder als Reihen- beziehungsweise Sternanlage.

Das filigrane Lamellendach Lamaxa L50 schafft Freiräume für Tag und Nacht

Diese und viele weitere Neuheiten präsentiert Warema von Februar bis Ende April digital auf seiner virtuellen Erlebnismesse Sunlight Interactive.

Weitere Informationen gibt es auf www.sunlight-interactive.de

Quelle: WAREMA