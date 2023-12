Dies sind die Finalisten der Carpet Design Awards 2024

Unter der Leitung von Jamie Metrick, Geschäftsführer von Elte, wählte eine Jury aus internationalen Experten der Design- und Teppichbranche die überzeugendsten Designs in acht Kategorien aus. Insgesamt wurden weltweit 206 Teppichdesigns für die Carpet Design Awards 2024 eingereicht. Davon erreichten 24 Beiträge die Endrunde des Wettbewerbs.

Design, Qualität und einmalige Handwerkskunst

Die renommierten Preise, die in Zusammenarbeit mit den Zeitschriften COVER und HALI verliehen werden, würdigen zeitgenössisches Teppichdesign und spiegeln die Innovationen und Trends der Branche wider. Bei der Auswahl der Finalisten achtete die Jury besonders auf Design, Qualität und erlesene Handwerkskunst der handgefertigten Teppiche. “Was mir an den Auszeichnungen gefällt, ist, dass sie die besten der besten dazu anspornen, weiterhin innovativ zu sein und jedes Jahr etwas Neues auf den Markt zu bringen”, verrät Juryleiter Jamie Metrick und führt weiter aus: “Ich war wirklich beeindruckt von der Bandbreite und Vielfalt der Kandidaten, die es in die engere Wahl geschafft haben. Es gibt eine großartige Mischung aus Herstellern, Großhändlern, Einzelhändlern und Designern, die in diesem Jahr für Preise in Frage kommen.“ Carin Terins, ebenfalls Mitglied der diesjährigen CDA-Jury und Einkaufs- sowie Kreativdirektorin bei der RugVista Group AB freute sich vor allem über die Kreativität und Qualität der Einreichungen: „Das war keine leichte Entscheidung! Es gibt eine Menge interessanter Designs und Informationen zu berücksichtigen.“

Jeweils drei exklusive Exemplare aus acht Kategorien kamen ins Finale und werden während der gesamten DOMOTEX in Halle 3 gezeigt.

Der Geländeplan der Domotex 2024

EUCA Award prämiert Teppich-Importeure

Während der Carpet Design Awards wird auch der europäische Importhandel für handgeknüpfte Orientteppiche zum 16. Mal durch die European Carpet Importers Association ausgezeichnet. Der E UCA Award wird seit 2007 für herausragende Leistungen in diesem Bereich vergeben.

Alle Gewinner*innen der acht CDA-Wettbewerbskategorien sowie des EUCA Award werden am zweiten Messetag, den 12. Januar 2024 um 18 Uhr in einem feierlichen Rahmen auf der Ausstellungsfläche der Carpet Design Awards in Halle 3, Stand D24 bekannt gegeben.

Die Finalisten – wer wird gewinnen?

Kategorie 1: Bestes Design Studiokünstlerteppiche – Originaldesign in kleiner Auflage von einem Künstler oder Designer

Pomme d’Or, Maison Rhizomes | Berlin (DE)

Rhizomes 1 White, Maison Rhizomes | Berlin (DE)

Maschera, Dena Lawrence | Perth (AU)

Kategorie 2: Bestes Design Superior – Moderne Designs mit optimalem Materialeinsatz

1923 Runner (Prototype), Christopher Farr Editions | London (UK)

Kanoa by KAVI, Jaipur Rugs | Jaipur (IN)

Labyrinth – Charcoal, Wool & Silk | New Jersey (US)

Kategorie 3: Bestes Design Deluxe – Moderne Designs mit optimalem Materialeinsatz

Sakshat by KAVI, Jaipur Rugs | Jaipur (IN)

Charm, SAHRAI MILANO | Milan (IT)

The Raw Earth (Stefan Heyer), Knots Rugs Ltd | London (UK)

Kategorie 4: Bestes klassisch-modernes Design – Neue Teppiche, die klassische Designs modern interpretieren

Kismat Manchaha, Jaipur Rugs | Jaipur (IN)

Indigo Ripples, Manglam Arts | Jaipur (IN)

Jeevan Manchaha, Jaipur Rugs | Jaipur (IN)

Kategorie 5: Bestes Flachgewebe-Design – Originäres Teppichdesign, das die Flachwebtechnik einsetzt

Curb – Gill Thorpe x FLOOR_STORY, FLOOR_STORY | London (UK)

Chalet, Creative Matters | Toronto (CA)

Illuminata, Edelgrund GmbH | Hamburg (DE)

Kategorie 6: Beste Kollektion – Zeitgenössisch-traditionelle bzw. klassisch-moderne Kollektion mit übergreifendem Thema

Verso – Gill Thorpe x FLOOR_STORY, FLOOR_STORY | London (UK)

White & Beige Collection, Maison Rhizomes | Berlin (DE)

Espressionismo Floreale Collection, Laura Niubó | Los Angeles (US)

Kategorie 7: Beste Rauminstallation

Einrichtungsprojekt oder Teppichinstallation mit hohem Personalisierungsanspruch, dokumentiert durch hochwertige Fotos

Knots Rugs x Knowle Hall, Knots Rugs Ltd | London (UK)

Zebra Leopard Palms – Hand Knotted Rug, Wendy Morrison Design | Musselburgh (UK)

Verso – Gill Thorpe X FLOOR_STORY, FLOOR_STORY | London (UK)

Kategorie 8: Nachhaltigkeitspreis – Eine klimafreundliche Produktion unter Berücksichtigung ethischer Werte

Forest, Gushka | Hutsulshchyna (UA)

Illuminata, Edelgrund GmbH | Hamburg (DE)

Foreshore Fields by Sebastian Herkner, M2Rugs | Hamburg (DE)

Quelle: Messe Hannover