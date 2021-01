Digitale R+T im Februar 2021

Mit der ersten R+T digital geht die Messe Stuttgart im Frühjahr 2021 neue Wege.Die R+T – Weltleitmesse für Rollladen, Tore und Sonnenschutz – verlängert ihrAngebot in den virtuellen Raum und konzipiert in diesem Zusammenhang einhybrides Veranstaltungsformat: Vom 22. bis 25. Februar 2021 erhalten die Teilnehmer der R+T digital die Möglichkeit zur Präsentation neu entwickelter Produktinnovationen auf einer internationalen Plattform und zu einem übergreifenden Wissenstransfer innerhalb der Branche. Ergänzt wird das Format durch hybride Rahmenevents, die sowohl online auf der Plattform der R+Tdigital gestreamt als auch vor Ort in Stuttgart durchgeführt werden.

„Wir möchten unseren Ausstellern und Partnern mit der R+T digital den Zugriff auf unser weltweites Besuchernetzwerk ermöglichen, sodass in diesem Rahmen die für 2021 entwickelten Produktneuheiten ausführlich vorgestellt werden können. Dies ist unser übergeordnetes Ziel für die R+T digital. Aus diesem Grund steht die Verleihung des R+T Innovationspreises im Mittelpunkt des Veranstaltungskonzepts“, so Sebastian Schmid, Abteilungsleiter Technologie der Messe Stuttgart.

Die R+T ist und bleibt das Highlight-Event der RTS-Branche

Mit der R+T digital haben wir ein neues Format entwickelt, ergänzend zur physischen Zusammenkunft auf der R+T 2022 in Stuttgart, und möchten damit die Branche bereits 2021 virtuell zusammenbringen. “Plattform basiert auf drei Säulen Alles anders oder vieles schon bekannt? Das Konzept der R+T bleibt dasselbe: Aussteller präsentieren den internationalen Messebesuchern ihre Produktneuheiten und über ein vielfältiges Vortragsprogramm wird Wissenstransfer geschaffen. Zudem kann sich die Branche online austauschen und vernetzen. Genau auf diesen Säulen basiert die Plattform zur R+T digital: In der Expo Area befindet sich der Aussteller-Showroom, der in verschiedene Produktkategorien unterteilt ist. In den jeweiligen Themenhallen können sich die Besucher auf virtuellen Messeständen einen Überblick über die vielfältigen Innovationen und Neuheiten der Branche verschaffen, beispielsweise mit Informationsmaterialien, die zum Download bereitstehen, ausführlichen Produktvideos oder bei Premiumbeteiligungen auch mit eigenen Workshops oder Live-Vorträgen. Darüber hinaus können Aussteller direkt mit den Besuchern per Text- oder Video-Chat in Kontakt treten.

Zusätzlich wird es auf der Plattform ein Exhibitor Forum geben

Hier können die Aussteller 15-minütige Web-Sessions einstellen, in welchen sich die Besucher über Produktneuheiten sowie die aktuelle, weltweite Marktsituation informieren können. In der Conference Area werden im gesamten Eventzeitraum Fachvorträge live mit Bezug auf aktuelle Schwerpunktthemen der Branche (Gastronomie, Innovationen, Handwerk, Architektur) übertragen, die zum großen Teil als hybrides Event umgesetzt werden. Den Teilnehmern ist es somit möglich, das Konferenzprogramm von überall auf der Welt live mitzuverfolgen – ohne zwingend vor Ort sein zu müssen. Auch nach dem Live-Event vom 22. bis 25. Februar 2021 steht die gesamte Plattform der R+T digital inklusive der Aussteller-Messestände und dem Vortragsprogramm noch ein Jahr lang – bis zur R+T 2022 – zur Verfügung. Umfangreiches Rahmenprogramm für R+T digital.

Für die vier Veranstaltungstage der R+T digital wurde bereits ein vielseitiges Foren- und Workshop-Programm zusammengestellt, das jeweils verschiedene Trendthemen in den Mittelpunkt stellt und somit unterschiedliche Interessensgruppen ansprechen soll:

Der erste Tag (22.02.2021) der Conference Area steht gemäß dem Motto „R+T meets INTERGASTRA“ im Zeichen der Gastronomie. Das Herzstück des digitalen Veranstaltungsformats bildet der R+T Innovationspreis, der parallel zum Tag der Gastronomie umgesetzt wird. Am Abend werden im Rahmen eines exklusiven Branchenabends die Innovationspreise verliehen. Erstmals können bei dieser Verleihung mehrere Preisträger pro Kategorie ausgezeichnet werden. Dies können Besucher der R+T digital per Livestream verfolgen.

Am Dienstag (23.02.2021) – am Tag der Innovationen – werden die Preisträger des R+T Innovationspreises ausführlich vorgestellt. In kurzen, aber sehr informativen Websessions erhalten die Innovationspreis-Gewinner die Möglichkeit, ihre Produktentwicklungen und somit den Grund ihrer Auszeichnung zu präsentieren. Die Besucher der R+T digital können sich somit einen umfassenden Überblick über die Produktneuheiten und Innovationen der Branche verschaffen.

Am dritten Veranstaltungstag (24.02.2021) widmen sich die Veranstalter dem Handwerk. In verschiedenen Workshop-Programmen beteiligter Verbände, wie dem Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e. V. (BVRS), BVT – Verband Tore, Industrieverband Technische Textilien-Rollladen-Sonnenschutz e.V. (ITRS) und weiteren Partnern, können die Besucher ihr Fachwissen in den Bereichen innen- und außenliegender Sonnenschutz, Tore sowie Smart Home auffrischen und von 3erweitern.

Am vierten und letzten Tag der R+T digital können die Besucher in der Conference Area den Landeskongress für Architektur und Stadtentwicklung, ARCHIKON 2021, sowohl per Livestream als auch vor Ort verfolgen. Mit diesem umfangreichen Programm wird die R+T digital im Februar 2021 zu der Innovations- und Informationsplattform für die RTS-Branche.

Für die Besucher ist die Teilnahme an der R+T digital kostenlos.

Weitere Informationen gibt es auf www.rt-expo.digital

Quelle: Messe Stuttgart