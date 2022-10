DOMOTEX 2023 – Ticketshop eröffnet!

Das Team der DOMOTEX freut sich, viele Aussteller und Besucher wieder zu begrüßen, die gemeinsam durchstarten möchten.

Warum es sich lohnen wird die DOMOTEX 2023 zu besuchen?

Eine moderne und optimierte Ausgestaltung der neu eingeführten DOMOTEX-Labels “Rugs” und “Flooring” sowie eine angepasste Hallenstruktur erleichtert Ihnen die zahlreichen Aussteller zu erreichen. Die Sonderschau THE GREEN COLLECTION wird das Thema Nachhaltigkeit in der Teppich- und Bodenbelagsbranche greifbar für Sie machen. Das vielseitige Konferenzprogramm DOMOTEX ON STAGE ermöglicht Ihnen einen ganzheitlichen Blick auf die Themen der Zukunft und gibt Sprechern aus Politik, Verbänden, Interior Desgin und Handel eine Bühne.

Weitere Infos finden Sie auf der DOMOTEX-Website.

Überzeugt! Wo gehts zum Ticketshop?

Der Ticketshop ist startbereit – sind Sie es auch? Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket für die DOMOTEX 2023. Kommen Sie zur Weltleitmesse für Teppiche und Bodenbeläge in Hannover. Sie möchten wissen, welche Aussteller auf der DOMOTEX vertretn sind? Die Aussteller- und Produktsuche wird in Kürze zur Verfügung stehen.

DOMOTEX 2023: Der Geländeplan ist da!

Auf der DOMOTEX 2023 gibt es viel zu entdecken! Damit Sie den Weg zu den Ausstellern und Sonderschauen ganz einfach und schnell finden, gibt es hier den Geländeplan für Sie, der Ihnen hilft, sich auf dem Messegelände zu orientieren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.domotex.de

Quelle: Messe Hannover