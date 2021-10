DOMOTEX– kompakt in den Re-Start 2022

Die DOMOTEX als führende Messe für Teppiche und Bodenbeläge ist bereit für den Neustart. Sie wird vom 13. bis 16. Januar 2022 als erste Präsenzveranstaltung der Branche im südlichen Bereich des Messegeländes in Hannover in den Re-Start gehen und mit zusätzlichen digitalen Angeboten durchgeführt werden. Die DOMOTEX wird in den drei Hallen 11, 12 und 13 stattfinden. Damit wird nach zwei Jahren Pandemie allen Teilnehmern wieder die gewünschte Plattform zum Netzwerken und zum persönlichem Austausch geboten. Ausstellende Unternehmen und Messegäste aus aller Welt können sich über Produktneuheiten und aktuelle Trends der Branche austauschen. Die 3G-Regelung sowie das Hygiene- und Infektionsschutzkonzept machen dies möglich.

“Wir haben sehr viele Aussteller und Partner am Markt, die endlich wieder mit uns gemeinsam durchstarten möchten. Jedoch gibt es auch einige Aussteller, die pandemiebedingt noch immer Herausforderungen und Risiken in einer Teilnahme sehen. Äußere Rahmenbedingungen wie beispielsweise ungeklärte Fragen politischer oder wirtschaftlicher Natur in einigen Teilen der Welt erzeugen eine gewisse Unsicherheit im Markt. Dies führt dazu, dass viele Aussteller sich dazu entschlossen haben, sich erst im Januar 2023 wieder an der DOMOTEX zu beteiligen”, sagt Sonia Wedell-Castellano, Global Director DOMOTEX, Deutsche Messe AG, “Wir haben nun dennoch zuversichtlich und mit Blick nach vorne entschieden: die DOMOTEX 2022 findet statt. Mit einer angepassten Hallenbelegung wird sie in einer konzentrierten und kompakten Ausgabe stattfinden. Dieses angepasste Konzept besprechen wir nun in den nächsten Tagen mit den ausstellenden Unternehmen. Denn mehr als die Hälfte der Aussteller stehen hinter der DOMOTEX. Gemeinsam wollen wir den Re-Start der Veranstaltung im Januar 2022 ermöglichen.”

Präsenzveranstaltung mit digitalen Angeboten

Die Angebotsschwerpunkte handgefertigte Teppiche sowie maschinell-hergestellte Webteppiche rücken zusammen und werden in den Hallen 11 und 12 platziert. Alle bisher geplanten Sonderformate werden beibehalten und in den Hallen 11, 12 und 13 platziert. Die Aussteller der Hallen 11 und 13 bleiben somit unberührt. Aussteller im Bereich Anwendungs- und Verlegetechnik werden noch näher an ihre Kunden der Halle 13 angebunden.

Das neue Hybridkonzept der DOMOTEX bietet sowohl ausstellenden Unternehmen als auch den Messegästen aus aller Welt zahlreiche digitale Services und Beteiligungsmöglichkeiten. Allen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht live dabei sein können, wird die digitale Teilnahme ermöglicht. So wird das bei der vergangenen DOMOTEX neu eingeführte DOMOTEX-TV-Format um ein digitales Konferenzprogramm erweitert: ein durchgehendes und buntes Programm mit Live-Vorträgen, Interviews und Diskussionen. Durch das Programm führt Yasmine Blair, renommierte Moderatorin aus Berlin. Das digitale Konferenzprogramm wird aus der Halle 12 live gestreamt. Ein cooles Ambiente mit mehreren Bühnen sowie eine Networking-Lounge mit gastronomischer Versorgung vor Ort versüßen den Aufenthalt und unterstützen den Austausch.

Zuspruch der Bodenbelagsbranche

Besucherinnen und Besucher stellen die immense Bedeutung der DOMOTEX heraus und äußern ihre Vorfreude auf den internationalen Branchentreff. “Wir freuen uns, dass die DOMOTEX 2022 in Hannover endlich wieder stattfindet! Messen sind grundsätzlich erforderliche Branchenplattformen, die dazu dienen, neue Produkte in das Sortiment aufzunehmen und einen Erfahrungs- und Gedankenaustausch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Branche zu führen. Der persönliche Austausch kam in den vergangenen 18 Monaten zu kurz. Umso mehr freuen wir uns, mit unseren Einkäufern die DOMOTEX im Januar zu besuchen”, sagt Wernfried Fesenberg, Geschäftsführer der Schlau Heimtex Einkaufs GmbH.

3G sowie Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen vor Ort

Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen sorgen dafür, dass Messe-Gäste an allen Stationen ihres Messebesuchs den bestmöglichen Gesundheitsschutz erhalten. Sei es in den Messe-Restaurants, auf den Ausstellerständen oder in ihren Hotels. Zur DOMOTEX haben nur Personen mit Impfnachweis, Nachweis der Genesung von einer SARS-CoV2-Infektion oder mit aktuellem negativem Testnachweis Zugang (3G-Regelung). Für alle anwesenden Personen ist die Angabe persönlicher Daten für eine effiziente Kontaktnachverfolgung verpflichtend. Alle Messeteilnehmer*innen sollen den Mindestabstand von 1,50 m zueinander einhalten können. Um auf dem gesamten Messegelände die notwendigen Abstandsregeln einhalten zu können, bietet der Veranstalter in Eingangsbereichen, Hallen, Tagungs- und Besprechungsräumen großzügige Bewegungsflächen an. In allen Bereichen des Geländes werden Spender mit Desinfektionsmitteln gut sichtbar installiert. Türklinken, Handläufe bei Treppenanlagen und häufig genutzte Oberflächen werden gereinigt und desinfiziert. Dies gilt auch für die sanitären Anlagen. Grundsätzlich müssen alle Personen in geschlossenen Räumen eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2 oder OP-Maske) tragen. Es erfolgt eine permanente Durchlüftung von Eingängen, Hallen und Konferenzräumen mittels hochmoderner Belüftungsanlagen. Alle Personen werden über die grundlegenden Hygiene- und Verhaltensregeln auf dem Messegelände informiert (Begrüßung ohne Handschlag, Husten/Niesen in die Armbeuge, regelmäßige Händereinigung, Berühren des Gesichts vermeiden).

Die Deutsche Messe AG steht im ständigen Austausch mit den zuständigen Gesundheitsbehörden. Für medizinische Betreuung auf dem Gelände ist rund um die Uhr gesorgt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.domotex.de

Quelle: Deutsche Messe