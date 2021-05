EGGER investiert am Standort St. Johann in Tirol über 70 Mio. Euro

Nun wird wiederum dort investiert, wo vor 60 Jahren alles begann: im Stammwerk in St. Johann in Tirol. Ein neues Hochregallager, ein Recyclingturm und ein zweiter Biomassekessel sind geplant. Die Investitionen stehen im Zeichen der Steigerung der Umwelt- und Nachhaltigkeitsleistung sowie der Automatisierung.

„Wir werden das Werk innerhalb der nächsten drei Jahre in mehreren Bereichen modernisieren, den Materialfluss automatisieren und den Einsatz der kostbaren Ressource Holz sowie die Energieerzeugung weiter nachhaltig optimieren. Außerdem investieren wir damit ganz klar in die Zukunft des Standorts St. Johann“, erklärt Matthias Danzl, Divisionsleiter Vertrieb & Marketing EGGER Decorative Products Mitte.

Optimierte Lagerhaltung

Am Stammsitz des Unternehmens werden Dekoroberflächen, veredelte Spanplatten, Leichtbauplatten, Arbeitsplatten und Möbelfertigteile produziert. Der Fokus liegt auf besonders hochwertigen Produkten. Ein erstes Großprojekt, das im Rahmen der Investitionspläne umgesetzt wird, betrifft die optimale Lagerung des aktuellen und zukünftigen Produktsortiments. Ein neues, zusätzliches Hochregallager wird seinen Platz auf einer Fläche von rund 3.800 m2 einnehmen. Die Einlagerung von Holzwerkstoffen wird voll automatisch in insgesamt 4.480 Ganzformat-Lagerplätzen auf 33 übereinander liegenden Ebenen erfolgen. Der Materialfluss von beschichteten Produkten wird direkt von den Produktionsanlagen erfolgen. Neben der verbesserten Lagerungssituation wird auch die Kommissionierung für Handels- und Industriekunden automatisiert. Die vorbereiteten Pakete gelangen direkt zu den Verpackungslinien.

Visualisierung des neuen Hochregallagers

Verbesserter Ressourceneinsatz und Energieeffizienz

EGGER setzt sich seit jeher für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Rohstoff Holz ein. Ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Umwelt und der Schonung der natürlichen Ressourcen wird durch die Verwertung von Altholz-Recyclingmaterial geleistet. Am Standort in St. Johann soll nun der Anteil an Recyclingholz in EGGER Produkten weiter erhöht und damit der Bedarf an Frischholz reduziert werden. Zu diesem Zweck wird im Rahmen der Investitionspläne ein Recyclingturm „Cleaning-Tower“ entstehen. Dieser dient der Aufbereitung und Reinigung des Altholzes, das in erster Linie aus alten Paletten besteht. Aus diesem Prozess wird Recyclingmaterial in höchster Qualität hervorgehen, das ideal für die Produktion von Holzwerkstoffen verwendet werden kann. Das Ziel ist, in Zukunft je nach Plattentyp bis zu 50 % des benötigten Holzes aus Recyclingmaterial zu gewinnen.

Damit nicht genug: Das Umwelt- und Energieprojekt soll mit einem zweiten Biomassekessel weiter ausgebaut werden. Das integrierte Energiekonzept im Werk St. Johann ermöglicht schon jetzt, fossile Energieträger einzusparen.

Sicherheit der Mitarbeiter im Fokus

EGGER verfolgt konsequent die Vision „Null Unfälle“ – es soll in Zukunft zu keinen Arbeitsunfällen mehr kommen. Der Sicherheitsaspekt spielt auch bei den geplanten Investitionen eine große Rolle. Die Wegeführung für den Werksverkehr sowie Fußgänger wird optimiert. Ein neuer unterirdischer Zutritt ins Werk soll Mitarbeitern einen sicheren Zugang ermöglichen – fernab des Werksverkehrs.

Die Werksleitung präsentierte die Investitionspläne: (v. l.) Albert Berktold, Rainer Bachmaier, Michael Happ, Matthias Danzl

Weitere Informationen finden Sie unter www.egger.com

Quelle: EGGER