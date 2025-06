Einkaufsverbände und die WKÖ präsentieren den Trendradar für den Einrichtungsfachhandel

Acht führende Einkaufsverbände aus dem österreichischen Einrichtungsfachhandel haben in enger Kooperation mit der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) die Erstellung eines umfassenden Trendradars beauftragt. Ziel war es, zukunftsweisende Entwicklungen in der Branche frühzeitig zu erkennen und Unternehmen auf diese aufmerksam zu machen.

Der Trendradar wurde von der FH Steyr in mehreren Workshops gemeinsam mit den Branchenexperten von Besko, Der Kreis, Europa Möbel, GfM, Küchentreff, MHK Österreich, MZE sowie Service & More entwickelt. Ergänzend wurden auch die Perspektiven von Herstellern und Jungunternehmern in die Analyse einbezogen, um ein breit abgestütztes Ergebnis zu erzielen.

Trendradar identifiziert aktuelle und künftige Entwicklungen in der Branche

Das Instrument identifiziert aktuelle und zukünftige Entwicklungen im Einrichtungsfachhandel und ordnet diese nach ihrer Relevanz und des zeitlichen Handlungsrahmens ein. Damit bietet der Trendradar Unternehmen eine klare Empfehlung, wann und wie sie sich mit bestimmten Trends auseinandersetzen sollten.

„Mit dem Trendradar erhalten unsere Betriebe ein wertvolles Werkzeug zur strategischen Orientierung. Er zeigt nicht nur, welche Entwicklungen relevant sind, sondern auch, wann der richtige Zeitpunkt ist, sich diesen zu widmen“ , so Hubert Kastinger, Vorsitzender des Fachausschusses Einrichtungsfachhandel.

Er bedankt sich im Namen des Fachausschusses bei den beteiligten Einkaufsverbänden Besko, Der Kreis, Europa Möbel, GfM, Küchentreff, MHK Österreich, MZE sowie Service & More für ihr Engagement und – nicht zu vergessen – ihre finanzielle Beteiligung bei der Erstellung des Trendradars. „Damit leisten sie einen bedeutenden Beitrag zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Mitglieder in einem dynamischen Marktumfeld“, so Kastinger.

Der Trendradar ist ab sofort unter folgendem Link abrufbar:

Trendradar Einrichtungsfachhandel 2025 – WKO

Quelle: WKO