EK LIVE ein voller Erfolg

Egal, ob digital am heimischen Bildschirm oder live auf der 32.000 qm großen Ausstellungsfläche: Die Frühjahrsmesse des Mehrbranchenverbundes bot einmal mehr alles, was der Corona-geplagte Fachhandel so dringend braucht. 250 Top-Aussteller und die EK selbst stellten eine Vielzahl von Highlights aus den EK Sortimentsbereichen vor, die auch online zu gewohnt attraktiven Messekonditionen geordert werden konnten. Präsentiert wurden außerdem die aktuellen Entwicklungen in so erfolgreichen Markenstorekonzepten wie electroplus, HappyBaby oder licht+concept, die weiterentwickelte Kampagne „Starker Fachhandel“, die kreativen POS-Umsetzungen des Megathemas Nachhaltigkeit, die neusten Marketingaktivitäten auf den Social-Media-Foren oder der immer weiter perfektionierte digitale EK Werkzeugkasten.

Die Händlerinnen und Händler hatten aufgrund der Besucherbegrenzung nicht nur viel Raum, sondern auch alle Gelegenheit, sich in Ruhe persönlich über die neusten Entwicklungen in ihren jeweiligen Branchen zu informieren und auszutauschen. Auf großes Interesse beim Fachpublikum stießen dabei viele Weltneuheiten der Aussteller, wie die folgenden Produkte, die in Bielefeld erstmals einem Fachpublikum vorgestellt wurden.

Mit dem Kaffeevollautomat “Perfection 880L” startete WMF eine neue Premium-Serie für Privatkunden. Das minimalistische Design und die widerstandsfähige Cromargan-Legierung sind ebenso wie die einfache Bedienungsführung Merkmale des auf der EK LIVE weltweit erstmals auf einer Messe vorgestellten Vollautomaten.



Ganz besondere Eigenschaften hat auch der BBQ Planet von Römertopf. Das innovative Produkt aus glasierter Keramik ermöglicht die Zubereitung kompletter Menüs gleichzeitig auf einer einzigen Hitzequelle. Außer Grillen und Braten ist auch Kochen, Dämpfen, Überbacken, Frittieren und Einkochen damit möglich.

Neben diesen und vielen anderen neuen Impulsen aus der Welt des Handels freuten sich die Messegäste trotz Maskenpflicht spürbar über die Möglichkeit, den Gesprächspartnern wieder einmal direkt in die Augen zu schauen. „Eine fast normale Messe eben“, so das Fazit der EK Messeleiterin Bedia Kurt.

Die digitale Messe auf www.ek-messen.de läuft noch bis zum 30. Januar 2022, Anmeldungen sind bis zum letzten Tag noch möglich.

Und auch die Planungen für die nächste hybride Messe laufen bereits auf Hochtouren: Am 27. und 28. April 2022 veranstalten die Bielefelder die Family-Ordermesse EK FUN mit Schwerpunkt auf Spielware, Babyartikel und Schreibware.