Elf Auszeichnungen für Franke

Gleich vier renommierte Auszeichnungen erhält Franke von der Jury des Kitchen Innovation Award 2024: Drei davon gehen an Mythos Water Hub, die jüngste Armatureninnovation von Franke, darunter der Best of the Best für das beste Produkt seiner Kategorie und den begehrten Best Innovation Award, der nur einmal über allen Kategorien hinweg vergeben wird. Eine weitere Anerkennung erhält die Mythos Masterpiece Armatur, die Teil der bereits 2023 ausgezeichneten Mythos Masterpiece Kollektion ist.

Die Fachjury des Red Dot Awards 2024 – einer der wichtigsten Produktdesignpreise der Welt – begeisterte sich ebenfalls für Mythos Water Hub sowie die Mythos Masterpiece Armatur. Die Auszeichnungen bestätigen das permanente Engagement von Franke, außergewöhnliche Produkte zu gestalten, die Design und Technologie geschickt kombinieren. Beim German Design Award, vergeben vom Rat für Formgebung für exzellentes Design, konnte sich Franke weitere vier Preise sichern: für die Mythos Masterpiece Kollektion, die Haube Mythos Vertical Pro sowie die Armaturen Active Twist und Icon Semi-Pro.

Bereits 2023 gewann die Icon Semi-Pro Armatur – das neuste Modell der designorientierten Icon Armaturenserie – den Red Dot Award, nun folgt mit dem iF Design Award 2024 die nächste Auszeichnung für ihr charakterstarkes Design.

Mythos Water Hub: filtert, kocht, sprudelt und kühlt auf Knopfdruck

Der mehrfach prämierte Mythos Water Hub ist eine revolutionäre Multifunktions-Armatur, die perfekt auf die Bedürfnisse des modernen Heims zugeschnitten ist. Als «Eine für alles» stellt die Armatur neben den klassischen Funktionen Heiß- und Kaltwasser auch gefiltertes Wasser in verschiedenen Qualitäten bereit: kochend heiß, eisgekühlt, angenehm temperiert sowie wahlweise stark oder medium gesprudelt. Der Mythos Water Hub erfüllt somit zu jeder Tages- und Nachtzeit sämtliche Wünsche auf Knopfdruck – «Water your way». Die farbige LED-Anzeige ermöglicht eine intuitive und einfache Bedienung des multifunktionalen Mythos Water Hubs.

Der Mythos Water Hub lässt sich als kompakte One-Box-Lösung direkt unter der Spüle installieren und sorgt so für Ordnung und Komfort sowie ein sauberes, gesundes Zuhause. Das Wasserfiltersystem erübrigt den Kauf von Trinkwasser in Flaschen, Mythos Water Hub ersetzt zudem Wasserkocher und Kohlensäure-Sprudler. Nicht zuletzt gewinnt auch der Kühlschrank mehr freien Platz – ohne Wasserflaschen zum Kühlen. Mythos Water Hub wird voraussichtlich ab Herbst 2024 in Deutschland erhältlich sein.

Einer für alles: Der Mythos Water Hub von Franke ist eine Multifunktionsarmatur – prämiert mit gleich drei Kitchen Innovation Awards und einem Red Dot Award

Verwandelt jede Küche in ein Kunstwerk: Die Mythos Masterpiece Armatur

Die ebenfalls ausgezeichnete Mythos Masterpiece Armatur ist die jüngste Ergänzung der bereits mehrfach prämierten Mythos Masterpiece Kollektion von Franke. Die Armatur vervollständigt die Serie und wertet diese zusätzlich auf. Das charakteristische Design steht im Kontrast zum geradlinigen Look der Kollektion und zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Die Mythos Masterpiece Armatur ist in ausgewählten Farben erhältlich – Edelstahl, Anthrazit, Gold und Kupfer – und lässt so kreativen Spielraum, eigene Ideen zu verwirklichen.

Neben dem Design besticht die Mythos Masterpiece Armatur durch Funktionalität und Flexibilität: Die hohe und geschwungene Form schafft Freiraum über dem Spülbecken. Große Töpfe, Pfannen und sperrige Küchenutensilien lassen sich so mühelos unter ihrem Wasserstrahl reinigen. Für maximale Flexibilität sorgt die herausziehbare Brause, mit dem ausziehbaren, flexiblen Schlauch ist jeder Winkel der Spüle gut zu erreichen.

Komfort versprechen auch die zwei Strahlarten: Mit der Brause-Funktion steht ein stärkerer Wasserstrahl zur Verfügung, der die Reinigung von Obst und Gemüse sowie von hartnäckig verschmutztem Geschirr und Pfannen erleichtert. Der innovative Laminarstrahl hingegen erzeugt einen kristallklaren, beinahe spritzfreien und geräuscharmen Wasserstrahl. Die Mythos Masterpiece Armatur wird im Herbst 2024 in Deutschland und Österreich eingeführt.

Die Mythos Masterpiece Kollektion mit der neuen Armatur von Franke vereint Ästhetik und Funktionalität

Die Mythos Masterpiece-Kollektion umfasst ein exklusives Sortiment farbiger Edelstahlbecken, Armaturen und Accessoires, sorgfältig zusammengestellt mit dem Fokus auf Ästhetik und Funktionalität. Alle Komponenten, wie Becken, Armaturen, Spülmitteldispenser, Abfluss, Überlauf, Druckknopf und Zubehör, sind in den drei Metallic-Tönen Kupfer, Gold und Anthrazit erhältlich. Sie sind perfekt aufeinander abgestimmt und lassen sich frei miteinander kombinieren. So können Designliebhaber:innen einzigartige Küchen kreieren – und ihr ganz individuelles Kunstwerk schaffen.

Icon Semi-Pro: Die perfekte Armatur für Hobby Köche und stilvolle Küchen

Die Icon Semi-Pro von Franke besticht durch die elegante, mattschwarze Oberfläche und ein schlankes Design

Die Icon Semi-Pro hat Franke speziell für die Bedürfnisse von Kochbegeisterten entwickelt. Sie ist die jüngste Ergänzung der preisgekrönten Icon Armaturenserie und präsentiert sich mit ihrer unverkennbaren ikonischen Form gleichermassen stilvoll wie funktional. Die Icon Semi-Pro lässt sich auf einer Kücheninsel oder an der Wand unter Oberschränken montieren und bietet ein Maximum an Komfort und Flexibilität. Die mattschwarze Oberfläche verleiht jeder Küche einen trendigen Style, während das schlanke Design mit Spülen und Zubehör perfekt harmoniert.

Imane Ghorbani, Head of Global Category Management Taps bei Franke Home Solutions kommentiert den Erfolg von Franke bei den diesjährigen Preisverleihungen: «Wir sind sehr stolz über die aktuellen Auszeichnungen unserer neusten Armatureninnovationen. Die drei prämierten Franke-Modelle, der Mythos Water Hub, die Mythos Masterpiece und die Icon Semi-Pro, besitzen alle ein erstklassiges Design, das die Erwartungen der Konsument:innen übertrifft und die Küchenästhetik auf ein neues Niveau hebt. Es ist ein Beweis für die starke Entwicklung der Expertise von Franke im Bereich der Wasserlösungen und für die Vorteile unserer Produkte im modernen Haushalt.»

«Wir freuen uns sehr, von den Jurys des Kitchen Innovation Awards, des Red Dot und des iF Design Awards als einer der Designführer anerkannt zu werden. Es bestätigt einmal mehr das kontinuierliche Engagement von Franke, innovative Lösungen für herausragende, leistungsstarke und harmonische Küchen zu entwickeln. Die Auszeichnungen «Best of the Best» unter den Armaturen und «Best Innovation» über alle Kategorien hinweg beim Kitchen Innovation Award würdigen unsere kontinuierliche Forschung für Lösungen, die das integrierte Zuhause optimal ergänzen und das Design in den Mittelpunkt stellen. Für ein einzigartiges Zuhause, das maßgeblich zu unserm Wohlbefinden beiträgt», erklärt Dino Giubbilei, Vice President Marketing & Digital bei Franke Home Solutions.

Weitere Informationen finden Sie unter www.franke.com

Quelle: Franke