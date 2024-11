Erfolgreiche Premiere der swiss interior expo

Die Premiere der swiss interior expo wurde von der Branche exzellent angenommen. Die Top-Neuheiten aus modernem Küchendesign und hochwertigen Möbeln zogen über die drei Tage hinweg gleichmäßig die Experten der Branche an. Aussteller waren begeistert von der enorm hohen Qualität an Besuchern. Relevante Unternehmen, mitunter Top Adressen aus dem gesamten Land besuchten die Fachmesse. Schweizer Entscheidungsträger konnten sich von diesem Format als neuen Branchentreffpunkt in der Schweiz überzeugen.

Beste Stimmung

Die Verweildauer der Besucher an den Ständen war sehr lange, was eindeutig mit der Top-Auswahl der hochkarätigen Aussteller zusammenhing.

Über die Messelaufzeit war beste Stimmung auf den Gängen und auf den Ständen zu vernehmen. Neben Handel, Schreinereien, Projektentwicklern, Architekten und Innenarchitekten waren viele interessierte Unternehmen aus Industrie vor Ort, um sich ein Bild der Erstveranstaltung zu machen und mit Sicherheit eine Teilnahme für 2026 zu evaluieren.

So lebt es sich am schönsten

Die Inszenierung ‚lebensraum‘ fand großen Anklang sowohl besucherseitig als auch medial. Das Verschmelzen der Räume „Küche Essen Wohnen“ in eine aufeinander abgestimmte Gesamtinszenierung – einem ‚lebensraum‘ – hält schon seit längerem Einzug beim modernen Einrichten. Aussteller mit Möbeln und die teilnehmenden Küchenhersteller bewerten diese Sondershow als großen Erfolg und planen für die nächste swiss interior expo die Erweiterung um einen eigenen Messestand.

Spitzen-Referate untermalten das Messegeschehen

Das Programm auf der stage hat das Event über die Messetage hinweg abgerundet und sorgte für ein aufmerksames und volles Auditorium. Mit Professor Dr. Donato Scognamiglio stand eine der bekanntesten und anerkanntesten Persönlichkeiten in der Schweizer Immobilienbranche auf der Bühne und begeisterte besonders die Fachbesuchergruppe der Projektentwickler. Branca Good überzeugte mit Ihrem Referat ‚Gesetzmäßigkeit der Gemütlichkeit‘ die Zuhörer.

Positive Resonanz aus der Branche

„Es ist die erste Ausgabe. Und Frequenz ist sehr gut“, bringt es ein Schweizer Verkaufsleiter eines großen deutschen Polstermöbelherstellers zur Sprache. Die gute Stimmung, die wertvollen Gespräche und die positive Resonanz der Premiere sind eine perfekte Voraussetzung, diesen Erfolg des neuen Branchentreffpunkts in der Schweiz in 2026 fortzuführen.

Die nächste Ausgabe der swiss interior expo ist für 2026 geplant

Quelle: swiss interior expo