Eröffnung Kompetenzzentrum St. Pölten

Am vergangenen Donnerstag wurde das neue JOKA Kompetenzzentrum im Möbelhaus Scharfmüller in St. Pölten feierlich eröffnet. Bei gutem Essen, stimmungsvoller Musik und gemütlicher Atmosphäre konnten die Gäste einen ersten Einblick in die neue gemeinsame Ausstellung erhalten.

Das Kompetenzzentrum erstreckt sich über zwei Ebenen und präsentiert einen vielseitigen Querschnitt durch die hochwertigen Produkte von JOKA. Die Kooperation bietet JOKA Handelspartnern die Möglichkeit, ihre Kunden zur Beratung in das Kompetenzzentrum zu schicken oder dieses gemeinsam mit ihnen zu besuchen und das JOKA Produktsortiment vorzustellen.

“Die Eröffnung des JOKA Kompetenzzentrums im Wohnhaus Scharfmüller markiert einen wichtigen Meilenstein für uns. Wir freuen uns, unseren Handelspartnern in und rund um St. Pölten gemeinsam mit Gregor und Doris Reitinger eine umfangreiche Ausstellung von JOKA Produkten bieten zu können”, so Anna Kapsamer-Fellner, Geschäftsführerin von JOKA.

Auch Doris und Gregor Reitinger vom Möbelhaus Scharfmüller äußerten sich begeistert über die gelungene Eröffnungsveranstaltung. „Die positive Resonanz der Gäste und die gute Stimmung während der Eröffnungsfeier haben gezeigt, dass die Zusammenarbeit zwischen JOKA und Scharfmüller Früchte trägt“, so Gregor Reitinger, Geschäftsführer von Scharfmüller.

Anna Kapsamer-Fellner, Gregor und Doris Reitinger

Das JOKA Kompetenzzentrum im Möbelhaus Scharfmüller steht ab sofort allen Interessierten offen. Für weitere Informationen und Terminvereinbarungen steht Ihnen das Wohnhaus Scharfmüller – www.scharfmueller.at – gerne zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.joka.at

Quelle: Joka