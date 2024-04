Familie Putz hört nach 25 Jahren beim XXXLutz auf und geht nach Hollywood um Karriere zu machen

Die Familie Putz kann in ihren 25 Jahren auf eine Vielzahl an Erlebnissen und Errungenschaften zurückblicken: So flog sie in Auftrag des guten Geschmacks durch die Galaxien, agierte als Kasperlfiguren, honorierte Monty Pyton mit einer Hommage und vielem mehr. Es wurde getanzt, gesungen und in vielen Genre Theater und Komödien gespielt.



„Wir können auf eine wahnsinnig schöne Zeit im XXXLutz Möbelhaus zurückblicken, doch jetzt ist es Zeit für etwas Neues“, so Max Putz, der als Familienoberhaupt für die ganze Familie spricht. „Wir danken XXXLutz und dem Marketingchef Thomas Saliger, dass sie 25 Jahre an uns geglaubt haben. Die Zusammenarbeit war von höchstem, beiderseitigem Respekt und gegenseitiger Freundschaft geprägt. Der Schritt fällt uns selbst nicht leicht, aber wir wollen einfach mal etwas Neues probieren und wünschen dem besten Möbelhaus alles, alles Gute“, so Max Putz weiter.



„Ich bedanke mich bei meiner Familie Putz für 25 tolle, erfolgreiche und freundschaftliche Jahre und wünsche ihnen viel Erfolg für ihre weitere Karriere“, so Mag. Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXLutz Gruppe. „Wir sind der Familie zu großem Dank verpflichtet und können den Schritt verstehen. Wir wollten den Darstellern keine Hürden in den Weg legen, dies ist auch ein Ausdruck und Zeichen für all das, was die Darsteller für uns über 25 Jahre geleistet haben. Ich bin mir sicher sie werden auch in Hollywood ihren Weg machen und ihre Karriere auf ein neues Level bringen“, so Saliger weiter.

Die Familie ist bereits auf dem Weg nach Hollywood und hat heute ihre Reise vom Flughafen Wien Schwechat aus angetreten. Über München geht es direkt nach Los Angeles in die Welthauptstadt des Entertainments.

Weitere Informationen finden Sie unter www.xxxlutz.at

Quelle: XXXLutz